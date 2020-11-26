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فن

شاهد.. محمود حجازي في أحدث ظهور من صالة الجيم

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:45 م
صدى البلد
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القسم الميداني

شارك الفنان محمود حجازي فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 

وظهر في الفيديو من صالة الجيم أثناء أداء تمارين رياضية برفقة أحد المدربين.

 

وعلق عليه: إذا كنت تبحث عن هذا الشخص الذي سيغير حياتك أنظر في المرآة.

 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر التعليقات، والتي جاءت أبرزها كالتالي:

ربنا يوفقك _ استمر يا نجم _ابق قوي

 

و يذكر أن آخر أعمال حجازي كان مسلسل " لما كنا صغيرين "، الذي عُرض في رمضان 2020، من تأليف أيمن سلامة، و إخراج محمد علي، و من انتاج شركة " أرت ميكرز " للمنتج أحمد ‏عبد ‏العاطي .

 

 و يشارك ‏في ‏المسلسل ‏مجموعة من النجوم و هم محمود حميدة، و خالد النبوي، و ريهام حجاج، و نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، و محمود حجازي.  

 

  و تدور أحداثه حول " جريمة قتل " تقلب حياة بطلة العمل و أصدقائها، الذين يعملون فى إحدى ‏الشركات التى ‏يمتلكها ‏النجم ‏محمود حميدة، و تتوالى الأحداث.  

 

 و قد شارك محمود حجازي في مسلسل " الاخ الكبير "، و حقق المسلسل نجاحا جماهيريا كبيرا منذ عرض الحلقات الأولى منه على الفضائيات، حيث نجح  فى جذب أنظار المشاهدين إليه و حجز مقعدا أساسيا ضمن السباق الدرامى. 

 

 و مع توالى الأحداث التى تحمل فى طياتها الكثير من الصراعات و المشاعر الإنسانية استطاع المسلسل أن يحتل مكانا أساسيا فى تريندات السوشيال ميديا التى تصدرها بشكل يومى.   

 

 و تم عرض المسلسل بعيدا عن زحمة السباق الرمضانى الذى يظلم الكثير من الاعمال الفنية الصادقة و الهادفة فى رسائلها نظرا لضيق الوقت و كثرة الاعمال المشاركة فى هذا الموسم فضلا عن بدء خلق موسم درامي جديد بعيدا عن رمضان أصبح يحظى بنسبة كبيرة من المتابعة و المشاهدة. 

 

 و تم تصوير المسلسل فى إحدى المناطق الشعبية الأصيلة بالقاهرة التى تحمل ملامح الشارع المصرى البسيط الذى يجذب عين المشاهد و هو اللوكيشن الذي يحصد عادة إعجاب الكثير من المصريين الذين يعجبون بالأعمال ذات الطابع الشعب.

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