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اقتصاد

تنفيذ 16 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي ببورسعيد.. و30 مليار جنيه للمرافق خلال العام الجارى

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:00 ص
محطات مياه وصرف
محطات مياه وصرف صحي
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آمنة عبدالعظيم
استعرض المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، المشروعات المتنوعة التى تنفذها الهيئة فى محافظة بورسعيد وعددها 16 مشروع لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي .

حيث يجري تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب، لتحسين الخدمة وزيادة الضغوط، ويستفيد منها 200 ألف نسمة من سكان المحافظة، وتشمل، محطة المياه السطحية جنوب بورسعيد "الكاب" (جار تجارب التشغيل)، ومشروع خطوط المياه الناقلة للمياه المرشحة من محطة مياه الكاب لقرى جنوب بورسعيد، ومشروع محطة تحلية مياه غرب بورسعيد والخطوط الناقلة للمياه المحلاة.

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وأضاف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم وجار تنفيذ 13 مشروعا للصرف الصحي بمحافظة بورسعيد، حيث تم الانتهاء من مشروع تطوير محطة رفع 10S وخط طرد وشبكة انحدار لمنطقة القابوطى، ومشروع استكمال شبكات بورفؤاد، ومشروع صرف صحي النورس، وتم التسليم الابتدائي لمشروع إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحى ببورسعيد، وجار تسليم مرحلة المعالجة الثلاثية بمحطة معالجة صرف صحي C9 (ثنائي - ثلاثي).

وأوضح المهندس إيهاب خضر، أنه جار تنفيذ مشروع استكمال الحل الدائم لمشروع الإسكان الاجتماعي جنوب بورسعيد، ومشروع إسكان اجتماعى بورفؤاد، ومشروع صرف صحي الزهور، ومشروع صرف صحي الضواحي، ومشروع صرف صحي الشادوف، ومشروع صرف صحي الديبة، ومشروع محطة رفع الحرفيين وتوسعات الجامعة وخط الطرد 3 كم قطر 600 مم، ومشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي بورفؤاد.

من جانبه قال الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للبنية التحتية وقطاع المرافق ، إن الإدارة الناجحة للمشروعات تُساهم بشكل مباشر في تحسين إدارة المشروعات الإستثمارية الكبرى بقطاع هام وحيوي مثل قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي .

وتابع إسماعيل فى تصريحات لـــ"صدى البلد"، أن قطاع المرافق تزيد إستثماراته خلال العام المالي الحالي 2020 - 2021 ، عن 30 مليار جنيه.

وأضاف نائب وزير الإسكان ، أنه خلال الست سنوات السابقة تم زيادة نسبة تغطية مياه الشرب علي مستوي الجمهورية من حوالي 97% لتصل إلي حوالي 98.7% ، ووصلت النسبة بالحضر إلي 100% تقريبا ، ونسبة التغطية في الريف وصلت إلي 97.4 .

وتايع إسماعيل، أنه قد تم زيادة كمية المياه المنتجة من 24.7 مليون م3 / يوم، تصل إلى 33.6 مليون م3/ يوم ، أي ما يعادل 12.2 مليار م3/ سنة بأطوال شبكات تصل إلى 180 ألف كيلومتر.
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