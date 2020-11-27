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رياضة

الأعظم في القرن| "أس" الإسبانية تبرز نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:57 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أبرزت صحيفة " أس" الإسبانية، أشهر الصحف الرياضية، مباراة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه النادي الأهلي نظيره نادي الزمالك في الساعة التاسعة مساءً على ستاد القاهرة، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر حساب صحيفة " أس" على موقع التغريدات القصيرة تويتر، تصميمًا للمباراة النهائية بين الأهلي والزمالك بعنوان:" النهائي الأعظم في القرن"، مستعينة برسم لفرعونين أحدهما يرتدي زي الأهلي والآخر زي الزمالك، معلقةً:" فريقين من نفس البلد يتنافسات على اللقب القاري مثلما حصل بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في قارة أوروبا.. تيجري ومونتيجري المكسيكيين في أمريكا الشمالية.. ريفير بليت وبوكا جونيورز من الأرجنتين في قارة أمريكا الجنوبية، والاهلي والزمالك من مصر في قارة أفريقيا.
الأعظم في القرن| "أس" الإسبانية تبرز نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك
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