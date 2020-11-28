بأمعاء الخنازير.. شاهد شجار غريب بين نواب البرلمان التايواني| فيديو





اندلع الاشتباك الفوضوي خلال احتجاج ضد قرار استيراد لحوم الخنازير ولحوم البقر من أمريكا، بعد شهور من التوتر الحاد بين الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم وحزب الكومينتانج المعارض.

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ألقى أعضاء حزب الكومينتانج دلاء من أمعاء الخنازير على أرض البرلمان في وقت مبكر من يوم الجمعة، في الوقت الذي كان من المقرر أن يتحدث رئيس الوزراء التايواني عن استيراد لحوم الخنازير ولحوم البقر.





حاول أعضاء الحزب التقدمي الديمقراطي منع نواب حزب الكومينتانج من إثارة المشهد، وسرعان ما كانت الأحشاء تتطاير في الهواء داخل البرلمان.





يظهر النواب في مقاطع الفيديو يتصارعون مع بعضهم البعض باستخدام أكوام أمعاء وأحشاء الخنازير، فيما تبادل البعض اللكمات، وأطلق آخرون أبواق هوائية، صفارات ولافتات وسط صراخ وفوضى شديدة.





كانت الرمي بلحم الخنازير بسبب سياسة استيراد جديدة أعلنها رئيس تايوان «تساي إنج ون» في أغسطس الماضي، وأعلنت أن تايوان ستبدأ في استيراد منتجات لحم الخنزير الأمريكية التي تحتوي على مادة الراكتوبامين، وهي مادة مضافة مثيرة للجدل تعزز نمو اللحوم الخالية من الدهون.





وضعت كندا والولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى الراكتوبامين في العلف لتربية مواشيهم، لكن تم حظره في الصين والاتحاد الأوروبي.





استغلت أحزاب المعارضة التايوانية مخاوف الراكتوبامين لحشد الدعم ضد الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم، وشجعوا الاحتجاجات، بما في ذلك مسيرة شارك فيها الآلاف خلال نهاية الأسبوع الماضي.





وارتدى العديد من نواب حزب الكومينتانج قمصان تي شيرت، وحملوا لافتات عليها شعارات مناهضة للراكتوبامين في البرلمان يوم الجمعة الماضية.





وأدان الحزب الديمقراطي التقدمي الاحتجاجات، قائلًا في بيان إن أحشاء الخنازير "المثيرة للاشمئزاز" "انتشرت" في قاعة البرلمان، كما وصفوا القتال بأنه إهدار للطعام.



