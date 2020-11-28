هاشتاج شكرا محاربي الزمالك يتصدر الترند.. ومغردون: كل الدعم يا رجالة ومعاكم علي الوحشة قبل الحلوة

دشَّن عشاق نادي الزمالك هاشتاج «شكرا محاربي الزمالك» لدعم لاعبي الزمالك وللإشادة بأدائهم القوي المتميز علي مدار الماتش.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا على "تويتر"، وجاءت التغريدات كالآتي:

مش زعلان غير عليك ياشيك بحبك جدا ،

شكرا ليكم بجد فخر ليا انى زملكاوى ولاخر يوم زملكاوى، مش زعلان غير عليك ياشيك بحبك جدا ، انت فخر ميت عقب.

كل الشكر يارجالة الزمالك كل الشكر ياعم شيكابالا.

مفيش لاعب يلام او لاعب قصر انهارده كلهم رجالة من اول لاعب لأخر لاعب، لكن كل الشكر لشيكابالا اللي مخذلناش و مضيعش حبنا السنين اللي فاتت له في الارض وكان قد المسئولية ورفع راسنا وسكت اي حد ، كل الشكر يارجالة الزمالك كل الشكر ياعم شيكابالا.

شكرا ياقائدنا شكرا ياحبيبنا عارفين انها عمرها ماكانت منصفه شكرا لكل ماقدمته نحن فخورون بك.

لكن عندنا جيل لاعبين ميتعوضش كان الأفضل طول المباراة والأفضل طول البطولة قدمتم موسم حلو رغم كل الظروف الصعبه. واللي جاي اكيد احلي.

البطولة تتعوض، والخسارة تتعوض مش هننسى شهر فبراير الابيض والفوز ببطولتين في اسبوع والفوز علي الأهلي نفسه مرتين ورا بعض.

شكرًا لكل راجل فيكم انتو لعيبه رجاله عملتو اللي عليكم القدر والنصيب ضدكم وليكم ضربتين جزاء واضحين للأعمي كل الدعم ليكم يا رجاله.

لم تخذلونا . فعلتم ما لديكم واعظم من ذلك .. نحن فخورون بكم.

احنا معاكم و فى ضهركم فى الوحشة قبل الحلوة يا رجالة.

شكرا ليكم على البطولة العظيمة اللي عملتوها وقدر الله وما شاء فعل القادم افضل ان شاء الله.

انتم جيل عظيم عمركم مقصرتوا في الملعب،، منقدرش نحاسبكم ابدا على عدم التوفيق.. كملوا يا رجالة جمهور الزمالك كله في ضهركم...

كنا علي العهد وسنظل دائمًا وأبدًا أوفياء لمعشوقنا

أينما تسير نحن خلفك للأبد وعندما تسقط نحن سندك ، كنا علي العهد وسنظل دائمًا وأبدًا أوفياء لمعشوقنا

وتوج النادي الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد أن حقق الأهلي فوزا صعبا علي الزمالك بهدفين مقابل هدف ليتوج ينهائي القرن الذي يجمع بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا علي ملعب استاد القاهرة الدولي .





وبدا الشوط الثاني بالضغط من لاعبي الزمالك علي الأهلي و السيطرة علي الكرة من اجل احراز هدف تقدم مبكر وهجوم ضاغط علي مرمي محمد الشناوي .





وانقذ محمد الشناوي الأهلي من الهدف الأول بعد تسديدة رائعة من مصطفي محمد تصدي لها الشناوي ببراعة بعد جملة رائعة بين بن شرقي و ساسيس و مصطفي محمد .





وواصل لاعبي الزمالك هجومهم الضاغط علي الأهلي و انقذ ياسر ابراهيم هدف مؤكد الزمالك واخرج الكرة الي ركلة ركنية فى الدقيقة 50 من عمر المباراة .





وانقذ محمود علاء مرمي الزمالك من الهدف الاول في الدقيقة 53 بعد تمريرة من علي معلول انفرد بها حسين الشحات ولكنه سددها برعونة فى قائم الزمالك الخالي قبل ان يخرجها محمود علاء الي ركلة ركنية .





وأجري جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك التبديل الاول للفريق فى الدقيقة 55 بخروج محمود شيكابالا صاحب هدف التعادل ونزول الكونغولي كابونجو كاسونجو .





وأصيب اسلام جابر الظهير الأيسر للنادي الزمالك إصابة قوية أثناء المباراة بعد تدخل عنيف من ابو جبل اثناء انقاذه الكرة العرضية قبل الوصول الي مروان محسن .





وانقذ القائم الأيمن لمحمد الشناوي الأهلي من هدف التقدم للزمالك بعد تسديدة قوية من أشرف بن شرقي من وسط الملعب في الدقيقة 64 من اللقاء .





واجري بيتسو موسيماني التبديل الأول للأهلي فى الدقيقة 66 بخروج جونيور أجاي بعد اصابته و نزول جيرالدو بدلا منه .





وواصل لاعبي الزمالك سيطرتهم علي مجريات اللقاء وسط دفاع صلب من لاعب النادي الأهلي .





وأهدر مدي قفشة فرصة التقدم للاهلي فى الدقيقة 79 بعد تسديدة قوية من ركلة ثابته مرت بجوار القائم الايمن لمحمد ابو جبل حارس مرمي الزمالك .





واحرز محمد مجدي قفشة هدف التقدم الثاني للاهلي فى الدقيقة 85 من عمر اللقاء بتسديدة قوية سكنت شباك محمد ابوجبل.