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أصبح أكثر انتشارا.. متخصص يكشف سبب زيادة انتشار كورونا الأيام الماضية.. فيديو

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:23 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إسراء صبري
قال أشرف العقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن زيادة الإصابات في مصر خلال الفترة الأخيرة تعكس تراخي المواطنين في الالتزام بالإجراءات الوقائية، معقبا: "هناك استقرار خلال الأسبوعين الماضيين في الأعداد المسجلة للإصابة بفيروس كورونا".


وأضاف "العقبة"، خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، الإعداد حاليا تشير إلى أن الوضع الوبائي في مصر مازال تحت السيطرة، معقبا: "نأمل ألا يحدث زيادة في الأعداد الفترة القادمة".


وتابع: "معدلات الوفاة خلال الفترة الماضية كانت ثابتة إلى حد ما، وهذا يشير إلى أن الوضع في مصر تحت السيطرة".


وأوضح أن انتشار الفيروس خلال الفترة الحالية أصبح أكثر من بداية الوباء نتيجة دخول فصل الشتاء.


ونصح بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية البقاء في أماكن جيدة التهوية، مشيرا إلى أنه يتم تسجيل تحورات للفيروس ولكنها تحورات جوهرية في خصائص الفيروس.


وفيما يخص اللقاحات، أوضح أن وجود لقاحات كثيرة يعني أن العالم أجمع يسعى للقضاء على الوباء، معقبا: "كثرة اللقاحات سيعطي فرصة للاختيار الأفضل من بينهم وما يناسبنا عن غيره"، مشيرا إلى أن هنالك اختلافات في اللقاحات المنتشرة، متابعا: "لقاحات الولايات المتحدة قريبين من بعضهم البعض، ولكن اللقاح الروسي والصيني يعتمدون على استخدامات أخرى في اللقاح".


وأكد المتحدث باسم جامعة القاهرة، أن هناك عمليات تعقيم وتطهير تستمر لأكثر من مرة خلال اليوم، بالإضافة إلى توفير بوابات للتعقيم فى مداخل الجامعة وأيضا الكليات، موضحا أنه توجد فرق طبية متكاملة منتشرة فى جميع أرجاء الجامعة، وعربات إسعاف جاهزة لحدوث أى حالات طوارئ، فيكون جميع الاحتياطات تم اتخاذها من قبل الجامعة منذ يوم 26 يناير 2020، فى إطار رؤية استراتيجية متكاملة، تضع سيناريوهات قد تحدث فى تطور هذا الفيروس.


ولفت إلى أنه يوجد هناك حرص على تقليل التجمعات، داخل جامعة القاهرة، مع استخدام كواشف حرارية لكل طالب، مشيرا إلى أنه لا يسمح بدخول الطلاب بغير الكمامات، ومن يخالف ذلك سوف يعرض للمساءلة القانونية، متابعا أن يوجد هناك تقليل أعداد وحضور الطلاب داخل المدرجات، حيث يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات خلال أيام الأسبوع.
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