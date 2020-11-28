أصبح أكثر انتشارا.. متخصص يكشف سبب زيادة انتشار كورونا الأيام الماضية.. فيديو

قال أشرف العقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن زيادة الإصابات في مصر خلال الفترة الأخيرة تعكس تراخي المواطنين في الالتزام بالإجراءات الوقائية، معقبا: "هناك استقرار خلال الأسبوعين الماضيين في الأعداد المسجلة للإصابة بفيروس كورونا".









وأضاف "العقبة"، خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، الإعداد حاليا تشير إلى أن الوضع الوبائي في مصر مازال تحت السيطرة، معقبا: "نأمل ألا يحدث زيادة في الأعداد الفترة القادمة".









وتابع: "معدلات الوفاة خلال الفترة الماضية كانت ثابتة إلى حد ما، وهذا يشير إلى أن الوضع في مصر تحت السيطرة".









وأوضح أن انتشار الفيروس خلال الفترة الحالية أصبح أكثر من بداية الوباء نتيجة دخول فصل الشتاء.









ونصح بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية البقاء في أماكن جيدة التهوية، مشيرا إلى أنه يتم تسجيل تحورات للفيروس ولكنها تحورات جوهرية في خصائص الفيروس.









وفيما يخص اللقاحات، أوضح أن وجود لقاحات كثيرة يعني أن العالم أجمع يسعى للقضاء على الوباء، معقبا: "كثرة اللقاحات سيعطي فرصة للاختيار الأفضل من بينهم وما يناسبنا عن غيره"، مشيرا إلى أن هنالك اختلافات في اللقاحات المنتشرة، متابعا: "لقاحات الولايات المتحدة قريبين من بعضهم البعض، ولكن اللقاح الروسي والصيني يعتمدون على استخدامات أخرى في اللقاح".