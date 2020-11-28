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أخبار العالم

ألمانيا: مقتل العالم الإيراني فخري زاده يشكل تصعيدا في المنطقة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:12 م
العالم النووي الإيراني
العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده
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قسم الخارجي
أكدت الخارجية الألمانية، أن عملية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، تزيد من تفاقم الوضع في منطقة الشرق الأوسط.

يأتي ذلك بعدما وجهت السلطات الإيرانية اتهامات لإسرائيل بالوقوف وراء عملية اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.

ودعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى معاقبة مرتكبي عملية اغتيال العالم محسن فخري زادة قرب العاصمة طهران ومن يقف وراءهم.

ودعا متحدث باسم الخارجية الألمانية، جميع الأطراف المعنية بالملف الإيراني إلى الامتناع عن اتخاذ أي خطوات يمكن أن تزيد من تصعيد الوضع.

وقالت الوزارة، إنه من الضروري قبل أن تتولى الإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس جو بايدن مهام البلاد، لا بد أن تحافظ على مساحة للتفاوض مع إيران لتسوية الخلاف حول البرنامج النووي.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، أمس الجمعة، مقتل العالم المسؤول عن تطوير برنامجها النووي محسن فخري زاده، وذلك عقب تفجير استهدف سيارته قرب طهران.

بدوره، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إسرائيل تهدف إلى خلق "الفوضى" بتنفيذ عملية اغتيال العالم النووي الإيراني.
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