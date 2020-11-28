الأقصر يستقبل مجموعة عمل المخطط الإستراتيجي لثلاث قرى

أعلن المهندس عبد المسيح نبيل مدير عام التخطيط العمرانى بمحافظة الأقصر أنه من المقرر أن تستقبل محافظة الأقصر مجموعة عمل للقيام بالدراسات الخاصة بالمخططات الإستراتيجية العامة لـ 3 قرى وتوابعها وهى (الروافعة الغربية بمركز ومدينة البياضية، الشيخ عامر بمركز ومدينة القرنة، السلام بمركز ومدينة أرمنت).
وذلك في إطار قيام الهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال قطاع التخطيط والتنمية العمرانية بإعداد المخططات الإستراتيجية العامة للمدن والقرى، وإعداد الأحوزة العمرانية للعزب والكفور والنجوع على مستوى الجمهورية.
وأوضح مدير عام التخطيط العمرانى بالأقصر أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني قامت بتجميع ورصد الحالات المختلفة للعزب والكفور والنجوع بالمحافظة طبقا للواقع الفعلي لها مما ورد من الجهات المعنية، وعمل إحصاء رقمي لسكان العزب التابعة للمحافظة بعد الانتهاء من إعداد الأحوزة العمرانية لمدن المحافظة وكذلك المتناثرات التي يصعب تحويزها.
وأشار إلى أن توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر جاءت بالتعاون مع فريق العمل وتسهيل مهمته حرصا على مواصلة وتكامل ما تم من إنجازات فى مجال المخططات الإستراتيجية الأمر الذى سيطور خطط التنمية العمرانية بشكل جذرى الأمر الذى سينعكس على الخطط التنموية الشاملة.
مشيدا بمجهودات الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بقيادة المهندس علاء عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وفريق عمله الذى يضم كل من المهندس حلمى محمد عيد رئيس الإدارة المركزية للأقاليم التخطيطية والمهندسة سهام محيى الدين المدير العام والمهندسة إيمان أحمد محمود قائم باعمال مدن وقرى وجه قبلى المهندس السيد أحمد بدوى رئيس المركز الإقليمى لتخطيط وتنمية اقليم جنوب الصعيد.
ومن جانب آخر كان قد أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر استلام المخطط الإستراتيجي العام لكل من مدن إسنا والطود، وذلك فى ضوء التعاون المثمر بين محافظة الأقصر والهيئة العامة للتخطيط العمرانى.
وأكد محافظ الأقصر على اهمية المخططات الإستراتيجية كحجر أساس للتنمية العمرانية ومكون رئيسى لتنفيذ خطط التنمية الشاملة، وكذلك القضاء على ظاهرة البناء العشوائى والحفاظ على حق الدولة.
ومن جانبه أوضح المهندس عبد المسيح نبيل مدير التخطيط العمرانى بمحافظة الأقصر أنه باستلام المخطط الإستراتيجي العام لمدن إسنا والطود تكون قد اكتملت المخططات الإستراتيجية العامة لكل مدن المحافظة وبداية جديدة للتنظيم العمرانى وتنفيذ الخطط التنموية المختلفة.