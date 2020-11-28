بكاء الموت.. أم تلقي طفلها في قناة مائية بعد 3 أيام من مولده

تخلت أم عن مشاعر الأمومة التي تدفعها لحب أبنائها والخوف عليهم، وتبدلت تلك المشاعر بالكره الشديد الذي ألقى بطفلها في النهر، ظنت الأم إنها ارتكبت جريمتها في الستر وبعيدًا عن أعين الناس، ولكن كاميرا المراقبة وثقت الواقعة من لحظة وصول الأم وهي تحمل طفلها حديث الولادة وحتى إلقائه في المياه دون أن يهتز لها جفن، وتركت المكان ورحلت وكأنها لم ترتكب شيء.





و تم القبض على أم مراهقة في فيديو للمراقبة وهي ترمي ابنها حديث الولادة في قناة لأنها "لا تريده"، وظهرت "أليكسيا لوبيز" 18 عامًا على الكاميرا وهي ترمي ابنها البالغ من العمر ثلاثة أيام في الممر المائي في هوهويتانغو ، غواتيمالا ، بينما كان زوجها "خوسيه كليمنتي" البالغ من العمر 28 عامًا ينظر لها من بعيد.





ومر العديد من سائقي السيارات متجاوزين لوبيز وكليمنتي قبل أن يستدير الاثنان ويشق طريقهما غير مدركين للجريمة، عادت لوبيز إلى منزلها في بلدة "هوهويتانغو" في "كولونيا" بنما ، ثم اعترفت لوالدتها بعد أيام لوالدتها عما فعلته، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وقامت الجدة بعد ذلك بإبلاغ إدارة الإطفاء التطوعية في الحي والتي بدأت عملية بحث مكثفة قبل إخراج جثة حفيدها من القناة، وتم اعتقال الأم المراهقة واعترفت بارتكاب جريمة قاسية لأنها أرادت إنقاذ علاقتها مع كليمنتي ، خطيبها منذ أربعة أشهر، لإنه ليس والد الطفل.





وقالت لوبيز للصحفيين وهي تجلس في سيارة دورية: "لم يكن يريد أن تعلم أسرته بأني أم ولدي طفل وإلا كانوا سيلغونا خطبتنا"، وأُطلق سراحها بعد ساعات بأمر من قاضي "هويهويتانغو" بعد أن قالت الشرطة المدنية الوطنية في "غواتيمالا" إنه لا يوجد أي دليل لتوجيه الاتهام إليها.



