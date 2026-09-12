«فضلت أفكر في اللي عملته ومنمتش».. اعترافات المتهم بتفاصيل الساعات الأخيرة قبل ضبطه في جريمة النرجس بالتجمع

يواصل موقع صدى البلد نشر نص تحقيقات في واقعة إنهاء حياة أسرة النرجس، حيث روى المتهم أمام جهات التحقيق ما فعله عقب عودته إلى منزله، مؤكدًا أنه ظل مستيقظًا يفكر فيما ارتكبه، قبل أن يختبئ داخل غرفة والده.

وجاءت اعترافات المتهم كالتالي:

س: ماذا فعلت بعد عودتك إلى المنزل؟

ج: فضلت قاعد في البيت، وطلبت دواء من الصيدلية، وفضلت صاحي لغاية حوالي الساعة 12 الظهر.

س: ماذا كنت تفعل خلال تلك الفترة؟

ج: فردت نفسي على السرير، لكن فضلت صاحي عمال أفكر في اللي عملته.

س: إلى متى استمر تفكيرك فيما حدث؟

ج: لغاية ما أسرتي صحيوا من النوم، وأنا قولتلهم: أنا هدخل أنام في أوضة أبويا، أنام فيها لحد بليل، وظهري واجعني وعمال أفكر في اللي حصل.

س: ماذا فعلت بعد دخولك غرفة والدك؟

ج: فضلت قاعد لحد بليل جوه الأوضة.

س: هل تحدثت مع زوجتك وابنتك خلال تلك الفترة؟

ج: مكنتش بتكلم مع حد لحد ما طلعت أوضتي.

س: متى حضرت قوات المباحث إلى المنزل؟

ج: حوالي الساعة 10 بالليل كده، ولما جِه المباحث فتشوا البيت.

س: ماذا عثر رجال المباحث داخل المنزل؟

ج: لقوا المسدس اللي أنا قتلت أسامة ومراته وعياله بيه، وأخذوا الطلاقات الموجود، وشوية دهب.

س: هل تعلم ما الأشياء الأخرى التي تم ضبطها؟

ج: ده اللي أنا شوفته، معرفش خدوا حاجة تاني ولا لا.

س: ماذا حدث بعد تفتيش المنزل؟

ج: طلعوا بيا على الطريق اللي قتلت عليه أسامة ومراته وعياله.

س: ماذا حدث في الطريق؟

ج: فضلوا يلفوا بيا في الطريق، وساعتها معرفتش أحدد مكانه.

س: إلى أين تم اقتيادك بعد ذلك؟

ج: راحوا موديني على القسم.

س: ماذا حدث داخل القسم؟

ج: لما روحت لقيت مراتي وبنتي جابوهم برده، وفضلت في القسم بيتحقق معايا هناك لغاية ما عرضوني على النيابة.