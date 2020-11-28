سكان مدينة السادات يستغيثون من غرق مداخل البلوكات بمياه الصرف





وقال فى رسالته: "نحن سكان شارع ابو بكر الرازى نعانى من غرق مداخل البلوكات بمياه الصرف الصحى ونستغيث ب الشركة القابضة والحى".





وللتواصل مع القارئ :





٠١٢٢٤٤٢٧١٥٧





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.





ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

استغاث المواطن هشام الوزير أحد سكان شارع ابو بكر الرازى في المنطقه الثامنة بمدينة السادات فى المنوفية، فى رسالة لخدمة شكاوى صدى البلد، من غرق المنطقة بمياه الصرف .