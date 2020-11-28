موجز السوشيال| شوبير: بدر بانون يشارك مع الأهلي في مباريات الكأس.. وميدو: هنكسب أفريقيا الموسم اللي جاي.. والغندور: لعبنا مباراة كبيرة رغم الظلم التحكيمي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة الأخبار التي تصدرت على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية نستعرض أبرزها على النحو التالي:





بعد تهنئة النادى الأهلى بلقب دورى الأبطال.. ميدو: هنكسب أفريقيا الموسم اللي جاي





هنأ أحمد حسام ميدو لاعب نادى الزمالك سابقا، النادى الاهلى على التتويج بدورى أبطال أفريقيا، ونشر ميدو تدوينة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".









وكتب ميدو: "مبروك للاهلي وبقول لجمهور الزمالك ان الزعل طبيعي لان الماتش كبير وتوقيت الخسارة صعب والظروف كلها وقفت ضدنا لكن الحمد لله ولازم نفخر بفريقنا وباللاعيبه".









وتابع ميدو قائلا: "لازم نادي الزمالك يحافظ على الفرقة دي مع دخول حمزه المثلوثي واتنين لاعيبه كمان هنكسب افريقيا ان شاء الله الموسم اللي جاي".









وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:









- الحمد لله ماتش وعدى لسه جاي كتير بس الفرق بتفضل ع حالها .. الكوره مش مكسب ع طول لازم تعثرات وتوفيق وعدم توفيق احنا فريقنا أقوى فريق في القارة.. وأخيرًا شكرًا طارق حامد يا أعظم خط وسط مدافع ف أفريقيا





ظلم تحكيمي.. خالد الغندور يثير الجدل بسبب هزيمة الزمالك من الأهلي في دوري الأبطال





أثار خالد الغندور لاعب نادى الزمالك سابقا ؛ الجدل عبر السوشيال ميديا حول أسباب هزيمة نادى الزمالك امس امام النادى الاهلى ونشر تدوينة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك ".





وكتب خالد الغندور: "الكرة مكسب وخسارة وإحنا لعبنا مباراة كبيرة رغم النقص وعدم وجود دكة قوية و غيابات بالجملة وظلم تحكيمي".





وأضاف الغندور: "لسه عندنا بطولات ونمتلك فريق محترم وإضافات قوية منتظرة كلنا في ظهر الزمالك".









وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى:





- مفيش ولا واحد قال ظلم تحكيمي وانت بتخترع اى حاجة .





- أنا اهلاوي وبصراحه الزمالك فريق قوي ويستحق اللقب الإفريقي وبازن الله القادم افضل لاعبين الزمالك رجاله بجد .





- احنا كنا احسن ، بلاش حكايه الظلم التحكيم، زمالكوي و افتخر .





بشرى للاهلاوية.. شوبير: بدر بانون يشارك فى مباريات كأس مصر.. شاهد





أكد الاعلامى احمد شوبير احقية مشاركة اللاعبين الذين تم قيدهم محليا فى القائمة الجديدة فى مسابقة كأس مصر .









ونشر شوبير تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر "، قالفيها : " ‏اللعيبه اللي تم قيدهم محليا ف القائمة الجديده لأي فريق يحق لهم المشاركة في كاس مصر يعني مثلا حسام عاشور من حقه يلعب امام الاهلي وبدر بانون من حقه يلعب امام الاتحاد " .









وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ويصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير من العام القادم.





وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اثر فوزه الثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك اليوم الجمعة على استاد "القاهرة الدولي" في أول نهائي مصر للبطولة.









بعد تتويج الاهلى بدورى أبطال أفريقيا .. تركى آل الشيخ مطلوب على السوشيال ميديا





تصدر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية تريند مواقع التواصل الاجتماعى بعد إهدائه أغنية لجمهور نادي الأهلي احتفالا بتتويج الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه .





ودشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج تركي الشيخ وسع للبطل وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :





- بصراحه الاغنيه حلوه #تركي_الشيخ_وسع_للبطل





- لاغنية عظيمة اوي تسلم ايدك





#تركي_الشيخ_وسع_للبطل









- شكرآ معالي المستشار #تركي_الشيخ_وسع_للبطل









- اغنيه في قمه الابداع وحب الاهلي





#تركي_الشيخ_وسع_للبطل









- ما شاء الله علي الاغنيه





#تركي_الشيخ_وسع_للبطل









- الاغنيه روعه بجد الاهلي نادي القرن





#تركي_الشيخ_وسع_للبطل









- تسلم ايدك يا ابو ناصر الاغنيه روعه





#تركي_الشيخ_وسع_للبطل



