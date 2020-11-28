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رياضة

الدوري الألماني.. هالاند يقود هجوم بوروسيا دورتموند أمام كولن

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:22 م
هالاند نجم بوروسيا
هالاند نجم بوروسيا دورتموند
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محمد السعيد
أعلن لوسيان فافر المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند،ـ التشكيل الأساسي لمواجهة كولن، المقرر لها في الرابعة والنصف عصرا، على ملعب سينجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من  مسابقة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند كالتالي:

حراسة المرمى : بوركي

خط الدفاع: هوميلز - إيمري تشان - أكانجي.

خط الوسط: باسلاك - برندات مونييه - فيتسيل.

خط الهجوم: ماركو رويس - هالاند  - شانشو.

ويسعى بوروسيا دورتموند بقيادة  نجمه النرويجي إيرلينج هالاند، لتحقيق الفوز في لقاء اليوم، لمواصلة مطاردة بايرن ميونخ على صدارة الدوري الألماني.

على الجانب الآخر يأمل كولن في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أسود الفيستيفال، لتحسين وضعه السيئ في جدول الترتيب.

كان فريق بوروسيا دورتموند سحق هيرتا برلين بنتيجة 2 - 1 في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الألماني، بينما سقط كولن أمام يونيو برلين بهدفين مقابل هدف.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد كولن في المركز الـ 17 وقبل الأخير بـ 3 نقاط.

وتقام اليوم أيضا العديد من المواجهات في مسابقة الدوري الألماني، أبررزها بايرن ميونخ ضد شتوتجارت:

يحل فريق بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على نظيره شتوتجارت، اليوم، السبت في تمام الرابعة والنصف عصرا، على ملعب مرسيدس بينز أرينا

ويسعى فريق بايرن ميونخ  بقيادة نجمه الألماني روبرت ليفاندوفسكي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، على حساب شتوتجارت، لتأمين صدارته لجدول ترتيب مسابقة البوندسليجا.

كان فريق بايرن ميونخ سقط في فخ التعادل 1 - 1، أمام فيردر بريمين، في الجولة الماضية من الدوري الألماني.

في المقابل يتسلح شتوتجارت بعامل الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري، للأقتراب خطوة من المربع الذهبي.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد شتوتجارت، في المركز الثامن بـ 11 نقطة.

ويحتل روبرت ليفاندوفسكي جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 11 هدفا، ويحل هالاند لاعب بوروسيا دورتموند في المركز الثاني بـ 10 أهداف.

يذكر أن مباريات الدوري الألماني " بوندسليجا" تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد  " كوفيد 19" في المدرجات.

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