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برلمان

الجلوس بالأقدمية والتصويت يدويا.. مجلس الشيوخ يقر غدا مشروع اللائحة الداخلية

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:42 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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فريدة محمد
يستعد مجلس الشيوخ لعقد جلسة برلمانية غدا لمناقشة مشروع قانون لائحته حيث كلف المستشار محمود إسماعيل عتمان الآمين العام لمجلس الشيوخ إدارة الطب الوقائى بتوفير الكمامات الطبية لتوزيعها على الآعضاء فى ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وكذلك توفير زجاجات الكحول وتوزيعها بين طرقات المجلس لتعقيم اليدين. 

وكثفت الآمانة لمجلس الشيوخ من استعداداتها لتحقيق التباعد الاجتماعى من خلال توزيع المقاعد فى البهو المخصص لأعضاء مجلس الشيوخ.

ووفقا لمصادر برلمانية سيتم توزيع جلوس أعضاء المجلس بحسب أقدميتهم داخل القاعة كما حدث فى الجلسة الافتتاحية للمجلس.

وأشارت المصادر إلى أن القرار النهائي سيكون لهيئة مكتب المجلس فى هذا الشأن بالتنسيق مع الاعضاء وسيكون التصويت النهائي لأعضاء مجلس الشيوخ علي اللائحة الداخلية  برفع الأيدي وليس إلكترونيا.

ومن المتوقع عقد المجلس لجلسات على مدار يومى الآحد والاثنين المقبلين للإنتهاء من مناقشة مشروع قانون اللائحة الجديدة لمجلس الشيوخ ، واقرارها بصفة نهائية ،وإرسالها إلى الجهات المختصة بذلك ،تمهيدا لمناقشتها واقرارها فى مجلس النواب.

كانت اللجنة الخاصة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ انتهت من المسودة النهائية لتأتي في نحو 300 مادة، وحسم المواد الخلافية، وتشمل المواد الخاصة باختصاص المجلس و عضوية الهيئات البرلمانية باللجنة العامة للمجلس و تمثيل مجلس الشيوخ في الشعبة البرلمانية لجمهورية مصر العربية. 

وقال المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ ، إن مشروع اللائحة الداخلية للمجلس سيتم عرضها علي الجلسة العامة المزمع عقدها يوم 29 نوفمبر في تمام الساعة العاشرة صباحا. 

وحول تشكيل الائتلافات داخل المجلس ، علق بقوله: "الائتلافات هي كيان عرفي و ليس له تنظيم داخل اللائحة مشيرًا إلي أنه علي كل حزب أن يحدد لرئيس المجلس رئيس الهيئة البرلمانية و نائبه . 

ونوه عتمان الى انه تم تغيير اسم لجنة الخطة والموازنة بمشروع اللائحة الداخلية الى اللجنة المالية و الاقتصادية و الاستثمار . 

ولفت أمين عام مجلس الشيوخ، في تصريحاته، إلي أن اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة ستمارس مهام اللجان النوعية حتى الانتهاء من اللائحة و تشكيل اللجان. 

ينطلق الاجتماع الطارئ للجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس ظهر اليوم السبت لنظر مقترحات أعضاء المجلس علي اللائحة والتى تمت تقديمها علي مدار الأيام الماضية وفى مقدمتها فصل لجنتي التعليم والأتصالات وإضافة لجنة جديدة معنية بشئون التكنولوجيا والتحول الرقمي.

يأتي ذلك قبل ساعات من الجلسة العامة للمجلس لمناقشة اللائحة الداخلية والموافقة عليها من أعضاء المجلس، والمقرر لها غدا الأحد حيث قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ أن اجتماع اللجنه اليوم لنظر مقترحات الاعضاء علي ما انتهت له لجنة اللائحة وقبل المناقشة غدا بالجلسة العامة. 

وكانت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، قد تلقت عدة طلبات ومقترحات منها طلبا للنائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح إضافة لجنة نوعية معنية بشئون الاتصالات والتحول الرقمي إلى لجان المجلس الـ 14 التى انتهت لها لجنة إعداد لائحة المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. 

وأشار النائب حسانين توفيق فى طلبه إلى أن مسودة مشروع قانون اللائحة الداخلية تضمنت فى الباب الثاني – الأجهزة البرلمانية للمجلس- بفصله الخامس – تشكيل اللجان النوعية - مادة 38 فقرة أولي بند 8، حيث النص على إنشاء لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع استعراض الاختصاصات المنوطة بها بالمادة 53 من ذات اللائحة.
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