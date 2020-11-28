ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عزة مصطفى عن لقاء انتصار السيسي: تحس إنك قاعد مع قريبتك.. وكنت منفسنة من إسعاد يونس

السبت 28/نوفمبر/2020 - 06:21 م
صدى البلد
Advertisements
أسامة علي
قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن لقاء انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حوارا صادقا من القلب، يشعر المتابع بطيبتها واحترامها.

وأضافت عزة خلال تقديمها لبرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلة:" واحنا بنتفرج نحس انها واحدة مننا،مصرية اصيلة، تحس أنك قاعدة مع قريبتك، صاحبتك حد من عيلتك.

وهنأت عزة مصطفى الإعلامية إسعاد يونس لاختيارها لإجراء الحوار مع قرينة الرئيس، مضيفة، اى مذيع يتمنى إجراء هذا الحوار،.انا كنت منفسنة عليكي بالحب.  

حلت السيدة إنتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضيفة على الفنانة والاعلامية إسعاد يونس، وتحدثت عن تفاصيل حياتها الشخصية مع الرئيس السيسي وكشفت طريقة تعامله مع أبنائه وأحفاده.

وقالت انتصار السيسي خلال لقائها على شاشة dmc، مع الإعلامية إسعاد يونس، إن الرئيس السيسي منذ ارتباطها به شخصية مهذبة، وحانية على الجميع، لافتة إلى أن علاقتها به أسرية منذ ما قبل الارتباط بوصفه ابن خالتها، إلى أن ارتبطا رسميًا، أثناء دراسته في الكلية الحربية.

وأشارت انتصار السيسي، إلى أن الرئيس السيسي يحب كل التفاصيل والمتابعة والتواصل، وعندما يكون متواجدا في مكان يحب أن يتطلع ويعرف كل التفاصيل.  

وأردفت أن الرئيس السيسي عندما يصل البيت يعيش حياة طبيعية، ويجلس مع احفاده، والجميع يشعر بالفرح.


ولمزيد من التفاصيل حول أبرز  تصريحات لـ انتصار السيسي، شاهد الفيديو جراف التالى.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

انتصار السيسي: الرئيس يحب عمله ويعرف كل التفاصيل | فيديو

انتصار السيسي: الرئيس كان حريصا على تحفيظ القرآن لأبنائنا

أشكر ربنا عليك.. رسالة خاصة على الهواء من قرينة الرئيس لـ السيسى

انتصار السيسي: أمارس رياضة المشي مع الرئيس بعد الفجر.. فيديو

هدوء وثقة وابتسامة.. أبرز المشاهد في أول لقاء تليفزيوني لـ انتصار السيسي

سيدة مصر الأولى .. انتصار السيسي تكشف علاقتها بحماتها

ترشيحاتنا

جماهير الزمالك تدعم مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور

كهربا يكشف سبب تحيته الغريبة لمحمود الخطيب لحظة التتويج ببطولة إفريقيا

استعدادا لمواجهة الجيش في كأس مصر .. تدريبات خاصة لـ حازم أمام في الزمالك

تعليق مدحت شلبي على هدفي شيكابالا وقفشة في نهائي القرن بين الأهلي والزمالك

رئيس سموحة يعلن إسقاط 400 عضوية.. اعرف السبب

16 تصريحا ناريا في مؤتمر رئيس المسابقات باتحاد الكرة .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

16 تصريحا ناريا في مؤتمر رئيس المسابقات باتحاد الكرة .. صور

للحماية من كورونا .. الأقنعة القماشية تقلل الإصابة بالفيروس بـ نسبة 70%

دراسة : نوع من المكسرات يساعد في نسف الدهون