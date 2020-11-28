عزة مصطفى عن لقاء انتصار السيسي: تحس إنك قاعد مع قريبتك.. وكنت منفسنة من إسعاد يونس

قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان





وأضافت عزة خلال تقديمها لبرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلة:" واحنا بنتفرج نحس انها واحدة مننا،مصرية اصيلة، تحس أنك قاعدة مع قريبتك، صاحبتك حد من عيلتك.





وهنأت عزة مصطفى الإعلامية إسعاد يونس لاختيارها لإجراء الحوار مع قرينة الرئيس، مضيفة، اى مذيع يتمنى إجراء هذا الحوار،.انا كنت منفسنة عليكي بالحب.





حلت السيدة إنتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضيفة على الفنانة والاعلامية إسعاد يونس، وتحدثت عن تفاصيل حياتها الشخصية مع الرئيس السيسي وكشفت طريقة تعامله مع أبنائه وأحفاده.

وقالت انتصار السيسي خلال لقائها على شاشة dmc، مع الإعلامية إسعاد يونس، إن الرئيس السيسي منذ ارتباطها به شخصية مهذبة، وحانية على الجميع، لافتة إلى أن علاقتها به أسرية منذ ما قبل الارتباط بوصفه ابن خالتها، إلى أن ارتبطا رسميًا، أثناء دراسته في الكلية الحربية.

وأشارت انتصار السيسي، إلى أن الرئيس السيسي يحب كل التفاصيل والمتابعة والتواصل، وعندما يكون متواجدا في مكان يحب أن يتطلع ويعرف كل التفاصيل.

وأردفت أن الرئيس السيسي عندما يصل البيت يعيش حياة طبيعية، ويجلس مع احفاده، والجميع يشعر بالفرح.



ولمزيد من التفاصيل حول أبرز تصريحات لـ انتصار السيسي، شاهد الفيديو جراف التالى.





قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن لقاء انتصار السيسيحوارا صادقا من القلب، يشعر المتابع بطيبتها واحترامها.