معلومات تروي لأول مرة.. أبرز 20 تصريحا لـ انتصار السيسي مع إسعاد يونس

حلت انتصار السيسي ، قرينة رئيس الجمهورية، ضيفة على الفنانة إسعاد يونس في لقاء خاص على قناة " دي إم سي"، وتحدثت قرينة الرئيس عن تفاصيل حياتها الشخصية معه، كما كشفت طريقة تعامل السيسي مع أبنائه وأحفاده، وفيما يلي أبرز تصريحاتها في الحوار:





حياتي اتغيرت بعد مقابلة السيسي وهناك صلة قرابة بيننا .





تزوجنا بعد تخرجي من كلية التجارة وكان يدفعني للنجاح.





لازلت أرتدي دبلة خطوبتي منه حتى الآن ولم أغيرها.





الرئيس ميعرفش شهر العسل ونزل الشغل بعد ثالث يوم من الزفاف.





الرئيس دعمني في الأعمال المنزلية ويحب الطواجن والخضار والسلطة.





الرئيس يعيش حياة طبيعية في البيت.





الرئيس حازم وحنين مع أولاده داخل الأسرة ويحب العمل دائما .





الرئيس أهم حاجة عنده يشوف الناس مبسوطة.





الرئيس كان يحلم بتوفير مساكن للمواطنين وحققها والقادم أفضل.





الرئيس له طقوس رياضية كل صباح يحرص على تأديتها.





أمارس رياضة المشي مع الرئيس بعد الفجر.





الرئيس يذكرني دائما بنعم الله ليخفف عني الأعباء.





شعرت بأحساس غريب لا يتكرر عندما رأت حفيدتي الأولى.





الرئيس السيسي يتأثر بالمواقف الإنسانية ويتابع حياة المصريين بنفسه.





نشأة الرئيس في الأحياء الشعبية سبب دعمه للمرأة المصرية.





أنا والرئيس بنحب نعزم اللي يجيلنا على الغداء أو العشاء .





الرئيس إنسان مهذب وله طبيعة خاصة وجاد في تعامله.





الاختيار وليالي الحلمية وأم كلثوم.. أعمال فنية مفضلة للسيسي.





أبكي عندما يحدث أي عمل إرهابي في مصر ويسقط شهداء.





عشت أحداث مسلسل «الاختيار» كلها بكل تطوراتها .





محمد صلاح فخر لكل المصريين فهو بطل قومى.





والدة الرئيس دعمتني في بداية الزواج .