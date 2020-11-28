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رياضة

جماهير الزمالك تدعم مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور

السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:02 م
مرتضي منصور رئيس
مرتضي منصور رئيس الزمالك
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حسام الحارتي
ساندت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضي منصور عقب الهزيمة التي تلقائها الفريق أمام النادي الأهلي مساء أمس " الجمعة"،"2-1" في نهائي دوري أبطال إفريقيا باستاد القاهرة الدولي .

ورصدت جماهير نادي الزمالك كل الإنجازات التي حققها مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضي منصور منذ توليه مقاليد القيادة.

ودعمت جماهير أبناء ميت عقبة مجلس إدارة نادي الزمالك ضد قرارات اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب والتي نصت على عزل رئيس الزمالك وإيقافه عن مزاولة النشاط الرياضي.

ونجح مجلس إدارة نادي الزمالك في إعادة النادي إلي مكانته الطبيعية من خلال إبرام بعض الصفقات العالمية للمنافسة على كافة البطولات.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، أمس الجمعة، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.

وتعد مباراة الأمس، هي الأولى في التاريخ بين الأهلي الزمالك في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأدار مباراة الأمس بين الأهلي والزمالك الحكم الجزائري مصطفى غربال، وعاونه الزامبي سيكازوي حكمًا لتقنية الـ‏VAR‏، وحكمًا رابعًا إبراهيم نور الدين.‏

وعزز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.

وظهر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، في مراسم تتويج الفريق بدوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الأهلي على الزمالك بنهائي البطولة بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب القاهرة.


واصطحب الحارس محمد الشناوي، زميله في الأهلي مؤمن زكريا ليتواجد أمام منصة التتويج حيث حمل كأس البطولة وسط باقي اللاعبين، في لفتة رائعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي قدم له دعوة لحضور النهائي.

وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي يوم 10 ديسمبر المقبل أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية.


ومن المقرر أن يغيب حسين الشحات عن الأهلي أمام نهضة بركان المغربي، في مباراة السوبر الأفريقي، بسبب حصوله على بطاقة حمراء، عقب انتهاء مباراة أمس.
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