الزراعة: إنشاء 10 مراكز تجميع بالقرى المنتجة للألبان

قال الإعلامى محمد غانم إن زراعة نبات السيزال على مساحة 300 فدان بالوادى الجديد إضافة إلى إنشاء 10 مراكز مطورة لتجميع الألبان واستيراد 200 رأس من ماعز البور، هو بمثابة بشرة سارة للقطاع الزراعى والحيوانى والصناعات الغذائية وإنتاج الألبان، خاصة بعد الانتهاء من انضمام أكبر مصنع لإنتاج عسل النحل الى هيئة سلامة الغذاء.





وأضاف غانم خلال تقديمه برنامج "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، تبنى زراعة نبات السيزال على مساحة 300 فدن والذ يستخدم في استخراج أقوي الألياف، لافتا إلى أن وزارة الزراعة قررت إنشاء 10 مراكز متطورة لتجميع الألبان بالقرى التى يتركز بها الإنتاج.





وأوضح غانم أن مصنع متخصص فى إنتاج وتصدير عسل النحل تحت العلامة التجارية، انضم أخيرا إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء استعدادا لمضاعفة الكميات المصدرة، لافتا الى موافقة الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة بصدد استيراد 2000 رأس خراف البور عالية القيمة وكثيفة اللحم من أماكن معينة فى جنوب إفريقيا خالية من الفيروسات، وسوف تصل الى مصر خلال 60 يوما حيث سيتم حجرها بمدينة سفاجا قبل بيعها للمربين.



