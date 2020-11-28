عمرو السولية: هدفي المبكر منح الأهلى نوعًا من الاطمئنان

قال نجم الاهلي عمرو السولية، إن مباراة امس أمام الزمالك فى نهائى دوري أبطال أفريقيا شغلت تفكيره منذ مباراة الوداد وجميع اللاعبين في النادي الاهلي مؤكدًا أن هذا أمر طبيعي لانها المباراة النهائية.
وتابع: " مكناش عارفين ننام من كتر التفكير والضغط الي علينا قبل المباراة ..كنت بفكر في كل تفاصيل المباارة وكان نفسي أجيب هدف وكنت بتخيل أني بجيب جون وبحتفل به ".
وكشف "السولية" في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"على هامش لقاء اللاعب محمد مجدي أفشة مع لميس الحديدي أن هدفه جاء بتوفيق وكرم من الله مؤكدًا أن هدفه المبكر منحهم جميعًا نوعًا من الاطمئنان".
وأكد أن المباارة بأكملها كانت صعبة وليست لحظات بعينها كون النادي الاهلي يلاعب منافس كبير مثل نادي الزمالك قائلًا: " ده تعب مش سنة واحدة سنين من التعب عشان نجيب البطولة وكل لحظات المباراة كانت صعبة من أول هدف مرورًا بهدف التعادل ومن ثم النهاية .. لكن بقول الحمد لله كنا رجالة ".
وحول توقعاته قبيل المباراة بإحتمالية الخسارة قال السولية " : ماجليش الاحساس ده لاني كنت بقول لزملائي اللاعبين الي هيتعب أكتر ربنا هيديله أكتر ولو عاوزين نكسب نتعب أكتر وندوس أكتر ".
وواصل :" الحمد لله وجون مجدي خلص الدنيا " ومازحه أفشه قائلًا : " قلي ياعم مجدي بقى ياسولية " فعقب الاخير قائلًا :" عم مجدي بقى الراجل بقى كبير "
لترد الحديدي قائلة " ياسولية أفشه هيتنطط علينا بقى" ليرد السولية موجها سؤال ممازحًا أفشة قائلًا : " قلي بس إنت لابس إيه ؟ " ليرد أفشة قائلًا " ماتقلقكش أنا بلبس حاجات أورجينال ".
وتدخلت الحديدي متسائلة :" لازم أعرف بتتكلموا عن إيه؟ السر ده مايتقلش وأنا قاعدة لازم أعرف ".
ليرد السولية قائلًا ": مجدي بيلبس إستايل مختلف شوية وبيحب يلبس حاجات مطرقعة شوية فانا بشاغله.