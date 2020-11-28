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عمرو السولية: هدفي المبكر منح الأهلى نوعًا من الاطمئنان

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:24 م
عمرو السولية
عمرو السولية
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محمد حليم قنديل
قال نجم الاهلي عمرو السولية، إن مباراة امس أمام الزمالك فى نهائى دوري أبطال أفريقيا شغلت تفكيره منذ مباراة الوداد وجميع اللاعبين في النادي الاهلي مؤكدًا أن هذا أمر طبيعي لانها المباراة النهائية.

 وتابع: " مكناش عارفين ننام من كتر التفكير والضغط الي علينا قبل المباراة ..كنت بفكر في كل تفاصيل المباارة وكان نفسي أجيب هدف وكنت بتخيل أني بجيب جون وبحتفل به ".


وكشف "السولية"  في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"على هامش لقاء اللاعب محمد  مجدي أفشة مع لميس الحديدي أن هدفه جاء بتوفيق وكرم من الله مؤكدًا أن هدفه المبكر منحهم جميعًا نوعًا من الاطمئنان".


 وأكد أن المباارة بأكملها كانت صعبة وليست لحظات بعينها كون النادي الاهلي يلاعب منافس كبير مثل نادي الزمالك  قائلًا: " ده تعب مش سنة واحدة سنين من التعب عشان نجيب البطولة  وكل لحظات المباراة كانت صعبة من أول  هدف مرورًا بهدف التعادل  ومن ثم النهاية .. لكن بقول الحمد لله كنا رجالة ".


 ‏وحول توقعاته قبيل المباراة  بإحتمالية الخسارة قال  السولية " :  ماجليش الاحساس ده  لاني كنت بقول لزملائي اللاعبين الي هيتعب أكتر ربنا هيديله  أكتر  ولو عاوزين  نكسب نتعب أكتر وندوس أكتر ".
 ‏
 ‏وواصل :" الحمد لله وجون مجدي خلص الدنيا " ومازحه أفشه قائلًا : " قلي ياعم مجدي بقى ياسولية  " فعقب الاخير قائلًا :" عم مجدي بقى الراجل بقى كبير "


 ‏لترد الحديدي  قائلة " ياسولية أفشه هيتنطط علينا بقى" ليرد السولية موجها سؤال ممازحًا أفشة قائلًا : "  قلي بس إنت لابس إيه  ؟ "  ليرد أفشة قائلًا " ماتقلقكش  أنا بلبس حاجات أورجينال  ".


 ‏وتدخلت الحديدي متسائلة :"  لازم أعرف بتتكلموا عن إيه؟ السر ده مايتقلش وأنا قاعدة لازم أعرف ".

 ‏ ليرد السولية قائلًا ": مجدي  بيلبس إستايل مختلف شوية وبيحب يلبس حاجات مطرقعة شوية فانا بشاغله.
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