حكاية صورة| سيارات شاركت في احتفالات القلعة الحمراء

انتصارات لم تتوقف و مسيرة حافلة بالألقاب الرياضية والبطل هنا .. القطار الأحمر للنادي الاهلي المصري ولعل أبرز هذه الانجازات هي بطولة دوري أبطال افريقيا التي حققها للمرة التاسعة في تاريخه ليتوج بها أمس في نهائي مصري خالص، ويتفوق على مدرسة الفن والهندسة نادى الزمالك ، تضاف في سجلات المواجهات بين قطبي الرياضة في مصر، وسط احتفال جماهيري كبير.





وإذا رجعنا بالذاكرة لعام 1974 سنجد احتفالية أخرى بتتويج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري خلال ذلك الوقت، في صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعبر عن احتفال عشاق القميص الأحمر بهذه البطولة، ولكن البطل وراء هذه الصورة سيارات حقبة السبعينات والستينيات و محركات عريقة لن تسقط من مخيلة عاشقي السيارات، وفي سياق ذلك نسترجع سويًا أهم هذه المحركات وتاريخها الكبير.





بيجو 504

واحدة من أشهر اصدارات الصانع الفرنسي الشهير والذي قد أطلق أول طراز لها عام 1968 حتى عام 1983، استمدت بيجو 504 عزمها من سواعد محرك بنزين مكون من 4 أسطوانات، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 144 حصان، واتخذت هذه السيارة شهرة واسعة داخل الشوارع المصرية ، نظرًا لقدرتها القوية على التحمل و أيضًا مساحتها الداخلية التي اتسمت بالرحابة الشديدة، وأصبحت معشوقة المصريين عبر الاصدار التقليدي او الاصدار الشهير بـ"بيجو" 7 راكب.





فيات 128

تصدرت هذه السيارة المشهد لفترات كبيرة داخل الشوارع المصرية، والتي يعود إنتاجها لعام 1969، وبفضل تصميمها المميز استطاعت أن تحصل لقب "car of the year" لعام 1970 لتكون نقطة تحول كبيرة في تاريخ الشركة الايطالية فيات بالتعاون مع شركة النصر للسيارات، حصلت فيات 128 على محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1100 سي سي، متصل بناقل حركة تقليدي الأداء مكون من 4 سرعات، وعزم دوران بلغ 5800 لفة / دقيقة، واستطاعت أن تحافظ على مفهوم السيارة العائلية لفترات طويلة وحتى ذلك الوقت.





فولكس بيتل

الخنفساء الألمانية، صاحبة أعظم الألقاب والتواريخ فهي واحدة من انتاج شركة فولكس فاجن الالمانية العريقة، تمتعت السيارة بمحرك مكون من 4 اسطوانات يستطيع أن يولد طاقة قدرها 50 حصان متصل بناقل حركة مكون من 4 سرعات ، وعلى مدار تاريخها الطويل ظلت محفورة في ذاكرة الجميع بل استطاعت ان تخلق حالة فريدة وساحرة لكل محبيها وعاشقي علامة VW المميزة.



