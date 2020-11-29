بعد فضح صديقتها لها.. ميلانيا ترامب تخطط لاستغلال منصبها في كسب الملايين





تعقد ميلانيا التي اشتهرت بكونها شخصية خاصة غامضة اجتماعات بشأن صفقة محتملة لإطلاق كتاب يحكي كواليس قضاء سنواتها الأربع بين جدران البيت الأبيض.





وتؤكد المصادر وفقًا للدايلي ميل إن ميلانيا مهتمة بفرصة كسب المال "بمفردها" بعد مغادرة البيت الأبيض، فعادة ما يحصل الرؤساء السابقون وزوجاتهم بفرص نشر مربحة.





وقالت مصادر في وقت سابق من هذا الشهر إن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» عرضت عليه صفقات تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون دولار.





وأصدرت المستشارة السابقة للسيدة الأولى «ستيفاني وينستون وولكوف» مذكراتها حول العمل مع ميلانيا في كتاب يحمل اسم "ميلانيا وأنا: صعود وهبوط صداقتي مع السيدة الأولى"، في سبتمبر الماضي.





وتناول الكتاب عدة قصص محرجة عن السيدة الأولى وادعاءات مفصلة عن تنافس مرير بينها وبين ابنة زوجها «إيفانكا ترامب».





تدعي وولكوف في الكتاب أن ميلانيا خططت لإبعاد الابنة الأولى عن صور ترامب وهو يؤدي اليمين الدستورية عند تنصيبه في مخطط أطلق عليه اسم "عملية حظر إيفانكا".





وقال المصدر إن ترامب "يشجع '' زوجته على اغتنام الفرصة لتوضيح تجربتها في كتاب، فالكتاب الأخير المتفجر من أقرب صديقة ومستشارة لميلانيا وضع في اعتبارات السيدة الأولى ضرورة توضيح جانبها من القصة.





وأضاف: "في أعقاب خيانة ستيفاني وينستون وولكوف، خلال كل من المطبوعات والأشرطة السرية، يمكن أن تحقق قصة ميلانيا أموالًا طائلة".





في جزء آخر من الكتاب، تدعي وولكوف أن ميلانيا ضحكت خلال الحملة الرئاسية في عام 2016 بعد أن ظهر شريط "الوصول إلى هوليوود" سيئ السمعة وكشفت عن ترامب قائلة إنه يحب الاستيلاء على النساء.





وفي الكتاب، قالت وولكوف أيضًا إن ميلانيا تستخدم حساب بريد إلكتروني خاصًا بها، وهو أمر انتقده زوجها في هيلاري كلينتون خلال سباق البيت الأبيض عام 2016.





وعرضت وولكوف عدد من التسجيلات الصوتية المسربة، حيث يمكن سماع ميلانيا في إحداهما وهي تدلي بملاحظات مهينة حول اضطرارها لتزيين البيت الأبيض من أجل عيد الميلاد وبشأن فصل الأطفال المهاجرين عن والديهم.





انتقدت ميلانيا "النميمة الوهمية والخبيثة" بعد تسريب أجزاء من الكتاب قبل وقت قصير من حديثها في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.





الشهر الماضي، كتبت بعد ذلك مقالًا لموقع البيت الأبيض على الإنترنت ، حيث وصفت وولكوف بـ "الانتهازية المخادعة" التي "تشب ثت" بها من أجل الشهرة.





ستكون المذكرات بمثابة مصدر ربح للسيدة الأولى مع سكان البيت الأبيض السابقين الذين يؤمنون في كثير من الأحيان صفقات كبيرة لإعطاء القراء نظرة وراء الكواليس للحياة في مقر الحكومة.

تفكر السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية «ميلانيا ترامب» في كتابة مذكرات عن الفترة التي قضتها في البيت الأبيض، بعد أن أصدرت صديقتها المقربة ومستشارتها السابقة كتابًا يحكي كل شيء عنها بصورة سلبية، فيما يحاول ترامب تشجيعها على ذلك.