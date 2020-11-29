وكيل كاسونجو يعتذر عن الاعتداء على بادجي بعد مباراة الأهلي والزمالك

قدم بلال نظير، وكيل أعمال الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك، اعتذارا عما بدر من موكله عقب لقاء الأهلي، أمس، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وكان كاسونجو قد اعتدى بشكل عنيف على السنغالي أليو بادجي، مهاجم الأهلي، عقب انتهاء المباراة بتتويج الفريق الأحمر.





وقال نظير عبر قناة (الحدث اليوم)، إن كاسونجو "هادئ ومهذب ولا يقصد إهانة أي لاعب"، معتبرا أن أجواء المباراة النهائية كانت مشحونة ومتوترة.





وأشار إلى أن ما حدث كان "انفعال ملعب"، مؤكدا أنه تحدث مع كاسونجو، الذي شدد على عدم وجود أي عداء بينه وبادجي.





واختتم وكيل الأعمال: "لا بد أن نشيد بمبادرة وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، لأنها تهدف لنبذ العنف والتعصب، وأعتذر مرة أخرى عما حدث من اللاعب".



