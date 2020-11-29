وكيل كاسونجو يعتذر عن الاعتداء على بادجي بعد مباراة الأهلي والزمالك

قدم بلال نظير، وكيل أعمال الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك، اعتذارا عما بدر من موكله عقب لقاء الأهلي، أمس، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وكان كاسونجو قد اعتدى بشكل عنيف على السنغالي أليو بادجي، مهاجم الأهلي، عقب انتهاء المباراة بتتويج الفريق الأحمر.
وقال نظير عبر قناة (الحدث اليوم)، إن كاسونجو "هادئ ومهذب ولا يقصد إهانة أي لاعب"، معتبرا أن أجواء المباراة النهائية كانت مشحونة ومتوترة.
وأشار إلى أن ما حدث كان "انفعال ملعب"، مؤكدا أنه تحدث مع كاسونجو، الذي شدد على عدم وجود أي عداء بينه وبادجي.
واختتم وكيل الأعمال: "لا بد أن نشيد بمبادرة وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، لأنها تهدف لنبذ العنف والتعصب، وأعتذر مرة أخرى عما حدث من اللاعب".
وتوج الأهلي باللقب التاسع في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه علي الزمالك 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة الدولي.
وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " عن قيمة الجوائز التي سيحصل عليها الأهلي والزمالك بعد تتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز علي الزمالك بهدفين مقابل هدف .
وتبلغ قيمة جوائز الأهلي بطل دوري ابطال إفريقيا لهذا العام حصوله على 2.5 مليون دولار ، بينما يحصل الزمالك وصيف البطولة على 1.250 مليون وربع دولار .
وسلم اللاعب مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي كأس الأميرة السمراء إلى زملائه في الفريق بعدما لحق الأهلي بقافلة المتأهلين إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية
واستطاع موسيماني تحقيق اللقب الثاني له من الأميرة السمراء في مسيرته ، ويعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عقدة نادي الزمالك حيث توج من قبل باللقب الأول على حساب النادي الأبيض مع نادي صن دوانز.
وتعد المباراة هي الأولى في التاريخ بين الأهلي الزمالك في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وعزز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب، حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.
وظهر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، في مراسم تتويج الفريق بدوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الأهلي على الزمالك بنهائي البطولة بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب القاهرة.
واصطحب الحارس محمد الشناوي، زميله في الأهلي مؤمن زكريا ليتواجد أمام منصة التتويج حيث حمل كأس البطولة وسط باقي اللاعبين، في لفتة رائعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي قدم له دعوة لحضور النهائي.
وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي يوم 10 ديسمبر المقبل أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية.
ومن المقرر أن يغيب حسين الشحات عن الأهلي أمام نهضة بركان المغربي، في مباراة السوبر الأفريقي، بسبب حصوله على بطاقة حمراء، عقب انتهاء مباراة أمس.