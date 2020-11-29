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أخبار العالم

بريطانيا تحصل على 2 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 06:07 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
تمكنت الحكومة البريطانية من الحصول على كمية ضخمة من لقاح فيروس كورونا الذي أعلنت عنه شركة "مودرنا" الأمريكية.

وبحسب "رويترز"،  قالت الحكومة البريطانية في بيان اليوم الأحد إن بريطانيا حصلت على مليوني جرعة إضافية من لقاح كوفيد -19 مرشح لشركة مودرنا.

وأضافت الوكالة أنه في أعقاب الاتفاق الأخير، حصلت بريطانيا على جرعات كافية من لقاح مودرنا المرشح لحوالي 3.5 مليون شخص، وبشكل عام، لديها 357 مليون جرعة لقاحات من 7 مطورين مختلفين ، وفقًا للبيان.

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في البيان: "مع وجود مجموعة واسعة من اللقاحات المرشحة في جعبتنا، نحن على استعداد لنشر لقاح إذا حصلت على موافقة من منظمة الأدوية لدينا، بدءًا من أولئك الذين سيستفيدون أكثر".

إلى ذلك، أثار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الغضب بين العديد من أعضاء البرلمان بنيته فرض قيود جديدة بسبب تفشي فيروس كورونا بعد 2 ديسمبر.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه من المقرر رفع قيود كورونا في موعد لا يتجاوز 3 فبراير، حسبما أشارت تقارير إعلامية، السبت.

وأضاف جونسون إنه على الرغم من الاتجاه التنازلي للعدوى، إلا أنها لا تزال في مستوى عالٍ، مما يستدعي فرض ما يسمى بـ"المستويات الأكثر صرامة"  أي تدابير أكثر صرامة. 

سيتمكن البرلمان أولًا من التصويت عليها في 16 ديسمبر بعد أن يكون لدى الحكومة "صورة أكمل" لتأثير التدابير "على الوضع الوبائي.

وكتب رئيس الوزراء البريطاني في رسالة إلى زملائه: "سيكون لهذه اللوائح بالتالي غروب الشمس في 3 فبراير".

وقال جونسون أنه بعد المراجعة الرابعة في أواخر يناير ، سيحدد النواب ما إذا كان ينبغي رفع الإجراءات ، أم أنها ستظل سارية حتى نهاية مارس.

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