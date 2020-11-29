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إبراهيم الشويمي: مصر ساهمت بقوة في الارتقاء بمنظومتي التعليم والصحة في أفريقيا.. فيديو

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:12 م
إبراهيم الشويمي
إبراهيم الشويمي
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ريهام فيكتور
قال السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تهتم اولا بجميع الدول الأفريقية وخاصة دول حوض النيل، وتسعى إلى استقرار كل هذه الدول لأن عدم استقرارها يؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا تضر بكل دول المنطقة.

وأضاف السفير إبراهيم الشويمي، عبر حواره ببرنامج الآن، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن مصر حريصة على تقدم الدول الشقيقة كل ما تملك من إمكانيات لتساعدها على الاستقرار، منوها إلى أننا نعلم أن التعليم والصحة أمران مهمان جدا لاستقرار أى دولة ونموها.

وأشار إلى أننا نقدم منحا كثيرة جدا للدول الشقيقة فى التعليم، فأبناء الجنوب الشقيق يأتوا إلى جامعة القاهرة والزقازيق والإسكندرية.

وتابع أن كل هذا يوضح مدى الاهتمام العلمى الذى ينمى الدولة، متخصص فى كل فروع العلم لأن إنشاء جامعة فى مثل هذه الظروف أمر مهم جدا لتنمية الدولة، بالإضافة إلى مشروعات تنموية اخرى فى الصحة والكهرباء.

وأكد أنه تم إنشاء عيادة طبية كبيرة، يذهب إليها يوميا المئات من أبناء مدينة السودان يحصلون على العلاج والأدوية  المصرية، التى تم توفيرها لهم بالمجان لأن الصحة أمر أساسى، كما أن الطاقة ايضا مهمة ولذا مصر  أنشأت أكثر من محطة لتوليد الطاقة الكهربائية فى جنوب السودان .

وفى سياق آخر، قال  السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق،  إنه من الطبيعي أن تهتم مصر بكل ما يحدث في السودان من تطورات نتيجة الفيضانات لأن مصر والسودان واحد .

أاضاف  إبراهيم الشويمي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أن  السودان له وضعية خاصة لأنها امتداد طبيعي لنهر النيل وتجمعنا روابط تاريخية وعائلية بين مصر والسودان .

وتابع إبراهيم الشويمي: "المساعدات التي تقدمها مصر للسودان أمر طبيعي، ومصر مستمرة في تقديم يد المعونة لكل الأشقاء العرب ومنهم السودان".

وأكملالأمن القومي المصري مرتبط بأمن كل الدول العربية، مضيفا : مصر تقدم مساعدات إلى  السودان ولبنان  والعراق وهذا يؤكد موقف مصر الرائد في المنطقة".

ولفت إلى أن مصر والسودان عائلة واحدة ومصر في قلب السودان وما يهم السودان يهم مصر في المقام الأول والعكس صحيح".
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