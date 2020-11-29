تقبل كلبها .. جنا عمرو دياب تثير الجدل بإطلاله جديدة





وظهرت جنا فى الصور بلوك جديد حيث قامت بقص شعرها وبدا قصيرا وتلقت جنا عديد من التعليقات التى سخرت منها ولعل من ابرزها انتى رايقة جدا وعمرو دياب فى خلاف مع دينا الشربينى.





وكانت شاركت كنزي عمرو دياب، جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة جريئة.





وظهرت كنزي عمرو دياب ببدي كت ونالت الصورة إعجاب متابعيها على الانستجرام .





ومن الناحية الجمالية وضعت كنزي عمرو دياب ميكب بالألوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر واختارت أحمر شفاه باللون الكاشمير.





ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واختارت قرط رقيقا وسلسلة ساحرة وأنيقة واعتمدت على انسدال شعرها الكيرلي بشكل انسيابي نال إعجاب متابعيها.





وعلقت شقيقتها على الصورة قائلة " جميلة أوى " واليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها...





علي الجانب الآخر حقق برومو أغنية اهه اهه للهضبة عمرو دياب نسب مشاهدات مرتفعة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.





كان عمرو دياب توجه بالشكر إلى الإعلامي إبراهيم عيسى، بعد الحديث عن تجربته الغنائية الطويلة ومشواره الفني الكبير في تصريحات صحفية، ووجه له رسالة عبر حسابه على تويتر.





وكتب عمرو: "إلى الاستاذ ابراهيم عيسى كلامك عن تجربتي الموسيقية أشمل وأهم ما قيل عن مشواري (أنا شفت مشواري في كلامك كأنك كنت معايا في كل لحظة). كل الشكر والتقدير استاذي ابراهيم عيسى.

نشرت جنا عمرو دياب صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهى تداعب كلبها وتقوم بتقبيله.