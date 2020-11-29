قبل ظهور The Queen`s Gambit ملكة الشطرنج الحقيقية والأولى.. سحقت الرجال في عقر لعبتهم

انتعشت أسواق لعبة الشطرنج من جديد، وارتفعت المبيعات بشكل جنوني في الولايات المتحدة الأمريكية حتى فرغت رفوف المكتبات من لوحات اللعبة، لتستيقظ اللعبة من مرقدها بفضل "بيث هارمون" بطلة مسلسل "مناورة الملكة" The Queen`s Gambit .





"بيث هارمون " يتيمة ولاية كنتاكي ، التي تحولت إلى معجزة في لعبة الشطرنج ، والتي سيطرت في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي على اللعبة التي يهيمن عليها الذكور عادةً ، متغلبةً على قائد كبير تلو الآخر.





لكن في الواقع ، هارمون غير موجود، فهي النجمة الخيالية في "مناورة الملكة" ، سلسلة Netflix الناجحة المستوحاة من رواية عام 1983 من تأليف والتر تيفيس والتي وصفها عشاق الشطرنج، "أن الحياة الواقعية بيث هارمون"، بحسب ما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.





أما عن الواقع فملكة الشطرنج الحقيقية والتي سبقت قصة "بيث هارمون" هي "فيرا مينشيك"، والتي ولدت في شتاء 1906 في موسكو، وعلى عكس هارمون ، التي أمضت سنوات طفولتها في العيش في حديقة مقطورات ، كانت عائلة مينشيك مزدهرة كانوا يمتلكون طاحونة، والتحقت "منشك" بمدرسة خاصة للبنات.





ثم جاءت الثورة الروسية، وكل شيء تغير، وفقًا لمقال مجلة الشطرنج لعام 2019 يسرد حياتها، وجد آل منشيك أنفسهم في خضم حرب أهلية ويعيشون في ظل نظام يتعامل مع الثروة المعتدلة بريبة، وتمت مصادرة الطاحون وطُلب من الأسرة مشاركة منزلها مع الآخرين وفقدته في النهاية تمامًا ".





تم إجبار "منشيك"على تغيير المدارس. لقد كان تغييرًا كبيرًا ، كما وصفت لاحقًا في رسالة عام 1943 لمجلة الشطرنج: "خلال شتاء 1919-1920 ، كانت المدرسة التي التحقت بها بدون ماء أو تدفئة أو إضاءة كهربائية لبعض الوقت ، ومع ذلك استمرت الفصول الدراسية وكان الطلاب يرتدون معاطفهم وقبعاتهم المبطنة بالفراء ، ويقرؤون بضوء القليل من الخفقان شموع أو مصباح زيت ، ثم ربما كان هناك ساعة مشيًا إلى المنزل عبر الثلج ، حيث توقفت جميع حركة المرور بعد ساعات العمل".





من أجل الراحة ، لجأت إلى الشطرنج ، وهي لعبة علمها لها والدها عندما كانت في التاسعة من عمرها، ولكن لم تكن تداعيات الثورة الروسية هي التي تركت منشيك ثقيل القلب، فقد طلق والداها والدتها.





وعاد والدها ، وهو مواطن تشيكي ، إلى تشيكوسلوفاكيا، وعادت والدتها ، وهي من مواليد إنجلترا ، إلى هناك مع فيرا وشقيقتها أولغا، ولم تكن منشيك تتحدث الإنجليزية ، لذا ألقت بنفسها في لعبة الشطرنج ، وانضمت إلى نادٍ محلي وأخذت دروسًا خاصة. تناسب اللعبة عدم قدرتها على التواصل. كتبت في رسالتها إلى مجلة الشطرنج:





كثيرا ما سألت نفسها، ما الذي جعلني أفكر بجدية في الشطرنج؟ يبدو أن جو الصمت والتدخين المفرط لا يناسب الشابة.. هذا صحيح! في ظروف الحياة الأخرى ، لن يخطر ببالي قضاء الوقت بهذه الطريقة ، لكن الشطرنج هي لعبة هادئة وبالتالي فهي أفضل هواية لشخص لا يستطيع التحدث باللغة بشكل صحيح.





لقد تفوقت على الفور ، أولًا في المباريات المحلية ، ثم على المستوى الإقليمي ، ثم الوطني ، ثم الدولي، وعندما أقيمت أول بطولة عالمية للشطرنج للسيدات في عام 1927 ، فازت منشك، عندما واصلت الفوز بمباريات السيدات ، غالبًا بسهولة شديدة ، ركزت أنظارها على الرجال ، لتصبح أول امرأة تلعب في بطولات الرجال، وغلبتهم جميعًا.





في عام 1929 ، عندما كانت تبلغ من العمر 23 عامًا ، لفتت الانتباه الدولي بعد أن ربطت "أكيبا روبنشتاين" الأستاذ البولندي الكبير، ومع ذلك كان العديد من اللاعبين الكبار يتجاهلونها، في وقت لاحق من ذلك العام ، لعبت في ما وصفته مجلة الشطرنج بـ "أقوى بطولة شطرنج منذ نهاية الحرب العالمية الأولى".





وفي هذا الحدث ، كان لاعب نمساوي بارز يدعى "ألبرت بيكر" مغرورًا جدًا قبل لعب مينشيك، "أيها السادة ، لدي فكرة رائعة ،" قال بيكر لبعض الأصدقاء قبل المباراة. "أقترح تشكيل نادٍ يحمل اسم فيرا مينشيك، أولئك الذين سينجحون في خسارة مباراة لصالحها سيصبحون أعضاء كاملي العضوية في النادي. أولئك الذين يسحبون سيتم اعتبارهم فقط مرشحين للعضوية ".





أصبح بيكر أول عضو في النادي، وغطت الصحف حول العالم مبارياتها، ولعبت مينشيك في أكثر من ثلاثين بطولة للرجال ، واستمرت في التغلب على العديد من أفضل اللاعبين ، على الرغم من أنها واجهت مشكلة مع النخبة الروسية. ومع ذلك ، كانت إنجازاتها رائعة.





كتب موقع Chess.com في مقال يحتفي بالمرأة التي أصبحت منسية اليوم: "لقد حقق منشيك شيئًا لم يكن من الممكن تصوره في ذلك الوقت، وهو تحدي أفضل لاعبي الشطرنج في ذلك الوقت".





في عام 1937 ، تزوج مينشيك من روفوس هنري ستريتفيلد ستيفنسون، وكتب "روبرت ب تانر" في مذكرات "فيرا مينشيك: سيرة بطلة العالم للشطرنج للسيدات الأولى": "لقد كان شخصية شطرنج ذات قوة معتدلة في اللعب"





كان هذا هو الزواج الثاني لستيفنسون من نجمة شطرنج، حيث توفيت زوجته الأولى ، "أغنيس لوسون ستيفنسون" ، بعد أن دخلت بطريق الخطأ في مروحة طائرة دوارة، وكان ستيفنسون في حالة صحية سيئة وقضت فيرا وقتًا طويلًا في الاعتناء به ، غالبًا على حساب اللعب في البطولات.





وتوفي الزوج عام 1943 ، في ذروة الحرب العالمية الثانية، وبعد ذلك بعام ، كانت فيرا تلعب في بطولة عندما أودت الحرب بحياتها، وكتبت تانر: "لقد كانت بطولة إقصاء وفازت بأول ثلاث مباريات لها ، وتأهلت إلى الدور قبل النهائي". "مباراتها التالية كانت ستُلعب في 27 يونيو."





في 26 يونيو 1944 ، كانت هناك غارة جوية نازية على لندن، حيث كانت فيرا تعيش مع والدتها وأختها في إحدى ضواحي لندن. أصاب صاروخ منزلهم فقتلهم جميعًا على الفور.





كتبت تانر: "لم يتم القضاء على العائلة فحسب ، بل تم القضاء أيضًا على جوائزها، كانت تبلغ من العمر 38 عامًا".



