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حوادث

إصابة شخصين فى حادث تصادم بالقناطر الخيرية

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 01:02 ص
حادث تصادم
حادث تصادم
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إبراهيم الهوارى

أصيب شخصان أثر حادث تصادم سيارة بدراجة نارية بالقناطر الخيرية تم نقل المصابين لمستشفى قليوب التخصصي وتولت النيابة التحقيق.
تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عبد العظيم محمد مدير مرور القليوبية بإصابة شخصين بحادث تصادم سيارة بدراجة نارية بالقناطر الخيرية، وتبين أنهما كلا من أحمد رضا 23سنة،مصابا  بكدمات بالرأس وإشتباه نزيف بالمخ وكسر مفتوح بعظمة القدم الايمن ، وعبدالعظيم إبراهيم شعبان، 43 سنة، مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس 5سم وكسر بالساق الأيمن وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

من ناحية اخرى اصيب 6 اشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الحر بدائرة قسم قها بسبب السرعه وتم نقل المصابين الى المستشفيات المختصه ورفع السيارة من عرض الطريق وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير امن القليوبية اخطارا من العميد عبد العظيم محمد مدير العامه لمرور القليوبية يفيد انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الحر بدائرة قسم قها.

انتقلت قوة امنيه وتبين انقلاب السيارة رقم 6483 " م و ا " بعرض الطريق بسبب السرعه.

ونتج عن الحادث اصابة 6 من مستقلى السيارة باصابات مابين جروح وخدوش فيما عدا حالة واحده لمصاب دخل فى غيبوبه نتيجة الحادث ويدعى "خالد  خ " بالمعاش وتم نقل جميع المصابين للمستشفى ورفع السيارة وفتح الطريق امام السيارات وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.
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