ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات الجولة العاشرة

وتبقي لقاءين بين ليستر سيتي وفولهام ومباراة وأستون فيلا مع وست هام.









وافتتح يان بيدناريك لاعب ساوثهامبتون أهداف المباراة في الدقيقة 23، قبل أن يأتي جيمس وارد ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 33.





وسيطر ساوثهامبتون على مجريات الشوط الأول بالكامل، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 56% مقابل 44%.





وفي الشوط الثاني قام لاعبي مانشستر يونايتد بالضغط من أجل تحقيق التعادل والسعي نحو المكسب وتحقيق الثلاث نقاط .





واستطاع برونو فيرنانديز لاعب مان يونايتد من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 59 بعد تمريرة رائعة من الأورجوياني إدينسون كافاني .





وفي الدقيقة 74 نجح كافاني من تسجيل الهدف الثاني والتعادل لفريق مانشستر يونايتد بعدما اصطدمت الكرة في مدافع ساوثهامبتون ثم ردت الكرة له ليضعها في الشباك .





وقبل لحظات من إنتهاء المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ، استطاع كافاني من تسجيل هدف ثاني له وثالث لفريق مان يونايتد ليقود الفريق لتحقيق الثلاث نقاط في المباراة.





كما نجح الأورجوياني في قيادة فريقه مانشستر يونايتد إلى الفوز على ساوثهامبتون بعدما سجل هدفين ، وانتهى اللقاء بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.وتقدم فريق ساوثهامبتون في البداية على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما الآن على ملعب "سانت ماري".