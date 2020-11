جدول محاضرات ولقاءات أيام القاهرة لصناعة السينما ضمن فعاليات مهرجان القاهرة

كشفت منصة "أيام القاهرة لصناعة السينما"، أن النسخة الثالثة التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر، ضمن فعاليات الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تستعرض مجموعة من أهم الموضوعات المتعلقة بصناعة السينما والتلفزيون في العالم العربي، وبمشاركة أهم الأسماء الدولية والعربية.



وينطلق جدول الحلقات النقاشية، في الرابعة والنصف من مساء يوم 4 ديسمبر المقبل، بحلقة نقاشية تحت عنوان "خانة النوع: أن تكوني امرأة في المجال الإبداعي"، تديرها مريم فرج مديرة المسؤولية المجتمعية في مجموعة MBC، ويشارك فيها عماد كريم المتخصص في الابتكار والتوعية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمنتجة المنفذة هند رضوان ومدربة التمثيل مروة جبريل والممثلة جميلة عوض والمطربة دينا الوديدي، بالإضافة إلى علياء زكي مديرة أيام القاهرة لصناعة السينما.



وتدير المخرجة هالة جلال حلقة نقاشية برعاية صندوق الأمم المتحدة للسكان، تحت عنوان "الوعي الأخلاقي: هل يساعد أم يعطل العملية الإبداعية؟"، وذلك يوم 5 ديسمبر، الساعة 2:30 مساءً ولمدة ساعة في دار الأوبرا المصرية، ويشارك فيها المخرجة آيتن أمين والمخرج يسري نصر الله وجيرمين حداد الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر وكاتبة السيناريو دينا نجم والمخرجة ورئيسة رابطة المخرجين السينمائيين الدنماركيين كريستينا روزيندهل.



وفي السادسة مساءً، ولمدة ساعة في فندق ماريوت بالقاهرة، يلتقي الجمهور بفريق شركة الإنتاج المستقلة THE POPULATION، مينيت لوي، منتجة فيلم The Tale، ومولي آشر منتجة فيلم Nomadland، وديريك نغوين مخرج فيلم The Housemaid، وتدير النقاش ماريا راكيل بوزو مديرة المبادرات التعليمية والدولية في Film Independent التي تتولى رعاية الحلقة النقاشية.



وفي الساعة 12:45 من ظهر 6 ديسمبر بدار الأوبرا المصرية، ولمدة ساعة،ينضم الجمهور إلى ميلاني جودفيلو مراسلة سكرين إنترناشونال في الشرق الأوسط وستة من أبرز المخرجين والممثلين الصاعدين في العالم العربي وشمال إفريقيا، الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في النسخة الرابعة من مبادرة الكشف عن المواهب نجوم الغد العرب التي تدعمها MBC الأمل، وهي مبادرة مجتمعية تابعة لمجموعة MBC، وسوف ينضم النجم أحمد مالك إلى المناقشة، وهو أحد المشاركين في نسخة 2017 من نجوم الغد العرب.



وتحت عنوان "هل تساهم السينما في التوعية بمخاطر الاتجار بالبشر؟" تدير مريم فرج مديرة المسؤولية المجتمعية في MBC حلقة نقاشية يوم 6 ديسمبر، الساعة 4:45 مساءً، ولمدة 70 دقيقة، ويشارك في الحوار السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ولوران دي بوك رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في مصر وكريستينا ألبرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى النجمين آسر ياسين ونيللي كريم. الحلقة النقاشية تقام برعاية اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.



وتشارك المستشارة القانونية عصمت العبيدي، وفيونا روبرتسون المستشارة الأولى في مؤسس التميمي القانونية، في حلقة نقاشية تحت عنوان "محامي المبدعين: المبادئ التجارية والقانونية في صناعة الأفلام"، وذلك يوم 7 ديسمبر الساعة 11 صباحًا ولمدة ساعة في فندق ماريوت بالقاهرة.



وتقام الحلقة النقاشية "أصعب مما تبدو عليه.. صناعة الأفلام القصيرة بين الفن والسوق"، يوم 7 ديسمبر الساعة 1 ظهرًا ولمدة ساعة في فندق ماريوت بالقاهرة، ويشارك فيها المنتجة والمخرجة مي عودة والمنتج والمؤلف مارك لطفي والمنتج والمخرج كريم أبو زيد والمنتج صفي الدين محمود وصانع الأفلام والمبرمج تيزيان بوتشي، ويدير النقاش الناقد أندرو محسن منسق المكتب الفني بمهرجان القاهرة.



وتحت عنوان شركات العرض حسب الطلب في العالم العربي - قصة نجاح منصة ڤيو، تقام حلقة نقاشية يوم 7 ديسمبر الساعة 3:00 مساءً، ولمدة ساعة في فندق ماريوت القاهرة، ويشارك فيها أبي شادي أبو النجا مدير عام لمنطقة الشرق الأوسط بمنصة ڤيو، والمنتج المنفذ أيمن نجيب والممثل المصري أحمد خالد صالح والممثلة ومقدمة البرامج اللبنانية سينتيا خليفة، ويدير الحلقة النقاشية المحلل السينمائي علاء كركوتي رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس في MAD Solutions ومركز السينما العربية.



يذكر أن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما تضم حلقات نقاشية ومحاضرات وحوارات بمشاركة أسماء دولية مهمة، بالإضافة إلى الاستمرار في تنظيم فعاليات ملتقى القاهرة السينمائي الذي تجاوزت قيمة جوائز الرعاة 250 ألف دولار ويشارك فيها 15 مشروعًا عربيًا، وتضم الفعاليات أيضًا سوق القاهرة لمشاريع الدراما بالتعاون مع مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط، وورشة للإنتاج الإبداعي بالتعاون مع Film Independent.



ويتعهد مهرجان القاهرة هذا العام، بتوفير مناخ آمن خلال إقامة الفعاليات، والالتزام بكافة المعايير والإجراءات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والحكومة المصرية، حفاظًا على صحة وسلامة الجمهور والسينمائيين من الإصابة بفيروس كورونا.



أيام القاهرة لصناعة السينما منصة تقام بالشراكة مع مركز السينما العربية، وتوفر فضاءً مهمًا لإجراء النقاشات والتواصل والاجتماعات والورش والمحاضرات، ومن خلال ملتقى القاهرة السينمائي، يفسح المجال لإقامة تعاون بين المواهب العربية والمحلية وأهم الشخصيات الدولية في عالم صناعة الأفلام بهدف دعم السينما العربية.



مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF) مع 14 مهرجانًا آخرًا ينظم مسابقات دولية.