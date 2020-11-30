المقاولون: فزنا على أرتا سولار الجيبوتي بمشاركة نجم برشلونة السابق

أكد علاء عبد الغني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن ذئاب الجبل أدى مباراة جيدة أمام ارتا سولار الجيبوتي في ملعبه ضمن منافسات دور الـ64 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.





وقال علاء عبد الغني خلال مداخلة ببرنامج "وان تو" عبر أثير "أون سبورت إف إم": "فزنا بهدف دون رد على فريق ارتا سولار الجيبوتي، وسجله بالخطأ أليكسندر سونج لاعب آرسنال وبرشلونة السابق".





وتابع: "نادي ارتا سولار بترولي يمتلك أموالًا، وسونج يلعب للفريق لمدة قليلة جدًا لا تتجاوز 6 أشهر".





ولا يقتصر دور سونج على قيادة آرتا سولار فقط، بل يتولى أيضًا مسؤولية تنمية الشباب في النادي.





وأتم: "نستعد بشكل جيد لمواجهة الإياب لتخطي هذه المرحلة ومن ثم مواجهة النجم الساحلي التونسي، المقاولون العرب أصبح فريقا يهابه المنافسون، لكن بعدنا عن المشاركات الإفريقية وتراجع تصنيفنا هو ما جعل الفرق القوية تواجهنا مبكرا".





ويستعد المقاولون لمواجهة الإياب أمام ارتا سولار يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد عثمان أحمد عثمان.



