محافظ القليوبية: بدء تطبيق قرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم من الغد

وجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالالتزام بقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية الصادر عن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وموافقة رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم التطبيق اعتبارا من غدا الثلاثاء الأول من ديسمبر، بالتنسيق مع الجهات المختصة.





وذلك في إطار العمل على تحقيق الانضباط للشارع، والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية، وسلامة وصحة المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.









وقال المحافظ إن مواعيد فتح جميع المحال، والمولات التجارية يوميًا ستكون من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً (صيفًا)، والعاشرة مساءً (شتاءً) على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة 12 منتصف الليل (صيفًا) والساعة 11 مساءً (شتاءً).





مشيرا إلى أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا والساعة 12 منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.





وفيما يخص مواعيد فتح محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا ستكون الساعة 8 صباحًا وتغلق الساعة 7 مساءً (صيفًا) والساعة 6 مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.





وأضاف المحافظ أنه تٌستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.





من ناحية أخرى عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم اجتماعا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء.





واستعرض الاجتماع حصر وإنشاء قاعدة بيانات لجميع المعدات الموجودة التي تعمل في قطاع النظافة، وذلك بهدف تنظيم التعاون مع مجالس المدن في حالة وجود معدات غير مستغلة في مدينة وفي ذات الوقت تحتاج إليها مدينة أخرى، لاستغلال جميع المعدات الإستغلال الأمثل وعدم إهمالها، فضلا عن حصر المعدات المعطلة التي تحتاج إلى صيانة وتوفير الإعتمادات المالية لإصلاحها وتشغيلها، وذلك بهدف الإرتقاء بمنظومة النظافة خصوصا بالطرق العامة والسريعة والطريق الدائري.





وأكد محافظ القليوبية خلال اجتماعه أن المحافظة ستقوم بتوفير اعتمادات مالية لإصلاح المعدات المعطلة، سواء كانت تحتاج إلى عمرات جسيمة أو خفيفة، والتنسيق في نفس الوقت مع جهاز الخدمات الحكومية لتكهين المعدات غير القابلة للإصلاح، والتعاقد مع الشركات في توريد معدات جديدة وتوزيعها على المدن الأكثر احتياجا، مؤكدا أن المحافظة تدعم هذا الملف دعما خاصا باعتباره ذو أهمية قصوى.