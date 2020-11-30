ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمريكا تطالب رئيس الوزراء الإثيوبي بوقف القتال في تيجراي

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 07:22 م
آبي أحمد
آبي أحمد
Advertisements
محمد عثمان
طالب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بوقف جميع الأعمال القتالية في تيجراي، بعد استمرارها لنحو شهر ما أدى إلى نزوح الآلاف من المدنيين.

وقال بومبيو عبر حسابه على موقع "تويتر": "لقد تحدثت مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي اليوم ودعوته لإنهاء القتال في تيجراي والبدء في المحادثات والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق".

وأضاف "من الضروري حل الصراع الدائر وإبقاء إثيوبيا على طريق الديمقراطية".

برغم الصعوبة الكبيرة في تصديق وجود هجوم بالأسلحة الثقيلة على تجمع مدني كبير كالعاصمة التيجراية ميكيلي لا ينتج عنه قتلى من المدنيين ولو بطريق الخطأ، زعم رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، إن قواته كانت من الاحترافية والمهارة أن تقوم بالسيطرة على المدينة دون أن يسقط مدني واحد، وفق ما ذكرت شبكة آر تي. 

وقال آبي، خلال حضوره لجلسة برلمانية " قوات الحكومة الإثيوبية لم تقتل مدنيا واحدا في هجومها المستمر منذ شهر تقريبا على القوات المتمردة في إقليم تيجراي بشمال البلاد".

كما أكد آبي على ما تتمتع به قواته من احترافية، زاعمًا  أن جيشه لن يدمر مدينة ميكيلي بعد السيطرة عليها، وذلك في تصريحات لم يصدر حولها دليل يؤكد صحة المزاعم، نظرًا لانقطاع الاتصالات كافة بالإقليم، علاوة على عدم وجود صحفيين بالإقليم لنقل مايدور هناك، بحسب ما رأت صحف دولية. 

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ، الإثنين ، إن القادة المنشقين في منطقة تيجراي فروا إلى الغرب من العاصمة الإقليمية بعد أسابيع من القتال ، لكنه قال إن القوات الفيدرالية تراقبهم عن كثب وستهاجمهم قريبا.

 وأمر أبي ، الحائز على جائزة نوبل للسلام العام الماضي ، هذا الشهر بشن عمليات عسكرية ضد قادة حزب تيجراي الحاكم ، جبهة تحرير شعب تيجراي ، ردًا على ما قال إنها هجمات نظمتها الجبهة على معسكرات الجيش الفيدرالي الإثيوبي.

وأسفر القتال المستمر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بين القوات الفيدرالية ووحدات شمال تيجراي عن مقتل الآلاف ودفع عشرات الآلاف من اللاجئين إلى الفرار عبر الحدود إلى السودان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الجيش الإثيوبي يتحرك باتجاه عاصمة تيجراي.. وآبي أحمد يتوعد بعمل عسكري حاسم

آبي أحمد يستعد لدخول عاصمة المتمردين

بعد إعطاء تيجراي فرصة أخيرة.. الأمم المتحدة تحث إثيوبيا على حماية المدنيين

مستعدون للموت دفاعا عن حقنا.. زعيم تيجراي يتحدى آبي أحمد.. فيديو

أنقذوا أنفسكم قبل الهجوم الكبير.. حكومة إثيوبيا تحذر تيجراي قبل 72 ساعة من ضرب ميكيلي.. وديبرتسيون: تهديدات آبي أحمد غطاء للهزيمة على عدة جبهات ..صور

منظمة حقوقية إثيوبية تكشف وقوع مجزرة لــ 600 شخص

ترشيحاتنا

بصور مع الكينج .. جوهرة تثير الجدل مع محمد منير

ضربة معلم .. مستشار سعودي يكشف مكاسب قرار المملكة بتغيير اسم مؤسسة النقد العربي إلى بنك مركزي

شوبير يكشف موقف جيرالدو من الرحيل عن الأهلي

المقاولون العرب يقترب من ضم لاعب الأهلي فى صفقة انتقال حر

الجمارك تحبط محاولة إدخال 53 كيلو استروكس عبر مطار القاهرة.. صور

ترند الساعة.. مصور فتاة الزي الفرعوني: صحيت من النوم لقيت الدنيا مقلوبة.. وأنا باكل عيش

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون كيماويات.. طرق للتخلص من حشرات الفراش

دراسة تكشف عن نوع دهون مفيد للجسم

بصور مع الكينج .. جوهرة تثير الجدل مع محمد منير