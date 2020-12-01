اليوم..فصل التيار الكهربائي عن خط الدوًية في بني سويف للصيانة

، أنه تقرر فصل التيار عن خط الدوية بمركز بني سويف ،اعتبارًا من الساعة 8.30 صباحا حتى 1 ظهر اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 ،وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية .

وتقدم القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي،مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت"للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.

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كانت قد قامت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف " بمرافقة اللواء أركان حرب أيمن الطنيخي مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة في الجولة التفقدية للمدارس العسكرية بإدارتي ببا والفشن لمتابعة سير العملية التعليمية بها ، حيث تم تفقد الفصول التعليمية التي تم إعدادها لتدريس مادة التربية العسكرية.





وتم التأكيد على أهمية تدريس مادة التربية العسكرية بالمدارس والتي تعمل على رفع وعي الطلاب بالقضايا المجتمعية مثل الوطنية وغرس روح الانتماء وحب الوطن لدى الطلاب،وأن مادة التربية العسكرية يستفاد من خلالها القدوة والمثل والنموذج العملي للطلاب في الانضباط والإلزام والفكر الواعي.





وأكدت وكيل الوزارة بأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف يتابع المنظومة من خلال تقارير المتابعة للعملية التعليمية بشكل العام ، وسير المنظومة بالمدارس العسكرية "بصفة خاصة" والتي قد بلغ عددها 9 مدارس على مستوى المحافظة، مؤكدة على دعم المحافظة للمديرية في كل الملفات التي تخص المنظومة التعليمية ، خاصة العوائق التي قد تطرأ على المنظومة والتي يتم تذليلها أولا بأول .





وأشادت وكيل الوزارة بالجهد الذي يبذله قادة المدارس العسكرية وبإشراف من مكتب المستشار العسكري للمحافظة في غرس قيم الانضباط والالتزام في نفوس الطلاب والذي يسهم في بناء شخصياتهم وتخريج طالب لديه روح العطاء من أجل وطنه.





وفي نفس السياق تواصلت الجولات الميدانية "لليوم التالي"لتفقد سير المنظومة بالمدارس العسكرية بإدارة بني سويف التعليمية ، حيث تواجد خلال الجولات كل من : ومعتز حسن مدير إدارة بني سويف،د.نبيلة فتحي مدير إدارة الفشن،وعصام خالد مدير إدارة ببا ، والقيادات العسكرية لتلك المدارس .