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محام بالنقض: سيشن "فتاة سقارة" يسيء للحضارة والدولة المصرية

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:42 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال أشرف فرحات، محامي بالنقض، إن الفوتوسيشن الخاص بـ فتاة سيشن سقارة به إساءة للدولة المصرية العريقة، لافتًا إلى أن بعض الصور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تشكل جريمة تتنافى للأخلاق وعادات وتقاليد المجتمع المصري.

وأضاف أشرف فرحات، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن الصور لا تعبر عن الحضارة المصرية العريقة، بل تسيء لها، موضحا أنه تقدم بالبلاغ بعد رؤية صورها على مواقع التواصل الاجتماعي وبها إيحاءات وألفاظ خارجة.

وأشار أشرف فرحات، محامي بالنقض، إلى أن الدكتور مصطفى وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار قام بتحويل الموظفين للتحقيق، وهذا يعني أنه كان هناك خطأ كبير.

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