طلقات ضد من باع الوطن.. نشأت الديهي يعلق على كلمة قاضي أحداث مجلس الوزراء المؤثرة

علق الإعلامي نشأت الديهي ، على كلمة المستشار محمد شيرين فهمى، خلال حكمه في قضية أحداث العنف، وإضرام النيران التى وقعت فى محيط مباني مجلس الوزراء، والتى عُرفت إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء"، قائلًا "كلمات بمثابة طلقات لهؤلاء الذين باعوا أوطانهم".





وعرض "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" الذي يذاع على فضائية "TEN"، اليوم الإثنين، كلمة المستشار محمد شيرين فهمى، خلال إصداره الحكم على المتهمين، والتي قال فيها "من أبشع مظاهر التنكر لفضل الوطن، ومن أسوأ علامات الكفر بالنعم، أن تأتى الإساءة للوطن من أيدى من ينتمون إليه اسمًا، ويتجردون من مسئولية هذا الانتماء فعلا وممارسةً وسلوكًا، فقد ابتليت هذه الأمة بشرذمة من السفهاء والمرتزقة تنكروا لهويتهم ووطنيتهم، تراهم يتشدقون بعبارات براقة خداعة ويرفعون رايات العزة فتحسبهم للوطن حماة وهم للوطن ألدُ الخصام.





وأشار "الديهي"، إلى أنه بهذه الكلمات أُسدل الستار على قضية أحداث مجلس الوزراء، فهذه كلمات تمت صياغتها ببراعة وبمثابة طلقات لهؤلاء الذين باعوا أوطانهم، فهم ليسوا حقوقيين.





وعرض الإعلامي نشأت الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" الذي يعرض عبر فضائية "TEN"، اليوم الإثنين، صورة رائعة لميدان التحرير بعد تطويره من قبل الحكومة.





وقال "الديهي"، إن ميدان التحرير، يعبر الآن عن الجمال والرونق، فهذا المنظر ليس في باريس ولا لندن، لافتا إلى أن يد الدولة امتدت إلى التعمير بعد أن كان هذا الميدان مصدر لتخريب مصر.





وأشار إلى أنه تم طلاء جميع المباني في الميدان بلون موحد، وهذه الأضواء صيغة بعناية، فهذا هو ميدان التحرير يستقبل الزائرين ومكان نفخر به.



