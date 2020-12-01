بعد رحلة غياب طويلة.. أشرف السعد يعود إلى القاهرة قريبا

قال رجل الأعمال أشرف السعد، إنه يعاني من انزلاق غضروفي عقب إصابته بفيروس كورونا، موضحا أن عصب قدمه تأثر ودخل على أثر ذلك غرفة العمليات.









وأضاف "السعد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مع الإعلامي «أحمد موسى»، أنه كان من أول المصابين بفيروس كورونا في إنجلترا، مشيرا إلى أنه يتلقى يوميا شتائم وسبابا من جماعة الإخوان.









واستنكر السعد "شماتة الجماعة الإرهابية فيه بسبب المرض"، مرددا «هما أول ناس بتموت بطريقة وحشة».









وأكد السعد، أن الرئيس السيسي لديه شعبية جارفة وحب في قلوب المصريين؛ ولا يحتاج إلى نفاق وتطبيل من أحد.









ونوه السعد، بأن جماعة الإخوان الإرهابية مفسدة ولن يصلح الله عملهم.









وتابع السعد: «الرئيس السيسي أصلح ما بينه وبين الله فنصره الله على اعداء الوطن».









وردد السعد ساخرا «الإخوان بيحطوا بعدك علي اساس اننا بنطبل للرئيس والبلد وده شيء بيزعلني كنت عايز أبقي رقم واحد»_ ليرد عليه موسى قائلا: « ولا يهمك يا حاج اشرف».









وأعلن السعد، خبر مفاجأة وهو عودته إلى القاهرة خلال أيام بعد رحلة غياب طويلة عن مصر امتدت لسنوات.