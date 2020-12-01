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فن

رامى جمال يشارك جمهوره بصورة له.. شاهد

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:20 ص
صدى البلد
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سيد احمد
شارك الفنان رامى جمال متابعيه بصورة جديدة له من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .
وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتى :

ربنا يسعدك ويفرح قلبك
- هو فين الاغنيه اللي كانت هتنزل 
- ايه ي فنان  مش هتنزلنا أغاني بقا 
 
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وأعلن رامي جمال عن انتهاء تعاقده مع شركة " نجوم ريكوردز " بعد تعاون استمر 8 سنوات، من خلال تغريدة له بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".

النجم رامى جمال قدم العديد من الأغانى الفردية والألبومات الناجحة، حيث قدم أول ألبوماته الغنائية "ما ليش دعوة بحد" منذ حوالى 9 سنوات وحقق نجاحا كبيرا، وبعدها قدم ألبومات أخرى من ضمنها "فترة مش سهلة" و"ملناش إلا بعض" و"ليالينا" وآخرها ألبوم "أنا لوحدى".
 
وطرح رامي جمال ألبوم "أنا لوحدي" مطلع العام الجاري، والذي ضم أغنية " سقف" التي كانت اكثر اغنيات الالبوم نجاحا على الاطلاق وحققت 45 مليون مشاهدة وتصدرت التريند. 

وظهر في الكليب كل من أحمد السقا، إسعاد يونس، عمرو يوسف، هشام جمال، حمدي الميرغني، حسن الرداد، علي ربيع، محمد أوس أوس، شيماء سيف، محمد عبد الرحمن، الشيف علاء الشربيني، عمرو سعد، هنادي مهني ،أحمد السعدني، مي عمر، هشام ماجد، كريم عبد العزيز، حمادة هلال، أكرم حسني، هشام عباس، نسمة عبد العزيز، ومن نجوم الرياضة شيكابالا، عمرو السولية، طارق حامد، رمضان صبحي، أحمد الشيخ، محمود علاء، حسني عبد ربه، حسين السيد، حسين الشحات، بجانب عدد من الإعلاميين مثل إنجي علي إبراهيم فايق، هاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، إضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفي حسن، والملحن بلال سرور، والموزع توما.

أغنية " سقف " من كلمات مصطفى حسين وألحان بلال سرور وتوزيع توما والأغنية ضمن أغانى ألبومه الجديد " انا لوحدى ".
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