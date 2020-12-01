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ديني

الأوقاف تهدي كليتي الإعلام بالقاهرة والجامعة الحديثة مجموعات من سلسلة..رؤية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:53 ص
مجموعات من سلسلة
مجموعات من سلسلة (رؤية)
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عبد الرحمن محمد
تسلمت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة امس الاثنين 66 مجموعة من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، إهداءً من وزارة الأوقاف لأعضاء هيئة التدريس بالكلية من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة.

وتشتمل كل مجموعة على عشرين كتابًا، ليتم توزيعها على أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

كما تسلم الدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات 22 مجموعة من السلسلة إهداءً من وزارة الأوقاف لأعضاء هيئة التدريس بالكلية ، وذلك في إطار نشر الوعي الديني والثقافي لدى الشباب والمثقفين.

يأتي هذا في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير ، وتحصين عقول الشباب ضد الأفكار المضللة ، وضمن خطة التعاون المشترك بين وزارات : الأوقاف ، والثقافة ، والتعليم العالي والبحث العلمي.

الأوقاف تعلن عن حاجتها لـ 3 أئمة 
أعلنت وزارة الأوقاف، عن حاجتها إلى إيفاد ثلاثة من الأئمة الحاصلين على درجة الدكتوراه ليحلوا محلهم في التخصصات التالية :البلاغة والنقد ، واللغويات، والدعوة والثقافة الإسلامية أو الأديان والمذاهب.

وحددت وزارة الأوقاف، مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم :

أن يكون مُسكنا على درجة مالية بموازنة وزارة الأوقاف، وأن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية لا تقل عن خمسة أعوام.

ويشترط في المتقدم، أن يكون حاصلا في تقارير الكفاية على مرتبة ممتاز خلال السنوات الثلاث الأخيرة ، ولم يوقع عليه أي نوع من أنواع الجزاء خلال السنتين الأخريين، وألا يزيد السن عن (55) عامًا في تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة.

ويشترط، ألايكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية ، أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر ؛ سواء على سبيل الإعارة أو التعاقد الشخصي، وألا يكون قد صدر بشأنه – من أى جهة رسمية – قرار ، أو توصية بالحرمان من السفر للخارج ؛ مالم يُلغ القرار، أو تُسحب التوصية.

واشترطت الوزارة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ؛ مالم يكن قد رٌدَ إليه اعتباره، وأن يجتاز الاختبارات العلمية والمقابلة الشخصية النهائية المقررة.

تقدم الطلبات على موقع الوزارة الإلكتروني (أوقاف أونلاين ) اعتبارا من : 1 / 12 حتى 15 / 12 / 2020م ، وسيتم إخطار المتقدمين بمواعيد الاختبار عبر الموقع ذاته.
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