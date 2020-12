ميلانيا ترامب تكشف النقاب عن ديكور البيت الأبيض في آخر كريسماس لها

كشفت السيدة الأولى الأمريكية، ميلانيا ترامب، النقاب، عن الديكور الجديد للبيت الأبيض، بمناسبة أعياد الكريسماس.

وتضمن التقليد السنوي، هذا العام، التحية للعاملين في الخطوط الأمامية بالفرق الطبية، في مكافحتهم لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكتبت ميلانيا في تغريدة على تويتر: "خلال هذا الوقت الخاص من العام، يسعدني أن أشارك "أمريكا الجميلة" وأشيد بعظمة أمتنا العظيمة. معًا، نحتفل بهذه الأرض التي نفخر جميعًا بأنها وطننا".

وظهرت ميلانيا وهي تسير في البيت الأبيض، وسط الديكور الجديد، الذي أعدته في آخر احتفال لها داخل البيت الأبيض، عقب هزيمة دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته للانتخابات الأمريكية.

ومن ناحية أخرى، طالب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، من الشعب الأمريكي بالبقاء في منازلهم، عقب التواجد داخل تجمعات حفاظا على أرواحهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

