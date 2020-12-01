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أخبار العالم

إنفاق مليار يورو خلال 2021 أبرزها.. ألمانيا تواجه وباءً جديدًا بهذه الإجراءات

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 04:34 ص
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
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شريف سيد
أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الثلاثاء، تشكيل احتياطي من المعدات الطبية الطارئة، وتوزيعها على مواقع في البلاد، لمواجهة أي وباء محتمل في المستقبل. 

ومن المقرر أن تنفق حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مليار يورو خلال 2021، وذلك من أجل تجهيز هذه المعدات، التي ستواجه أي وباء جديد بالمستقبل. 

وستخزن الحكومة هذه المعدات في 19 موقعا متفرقا بألمانيا. 

وقال وزير الصحة الألماني، جينس سبان، إن الاحتياطي سيسمح لألمانيا بمواجهة أي وباء جديد خلال شهر وضمان تأمين شركات محلية معدات جديدة خلال الأشهر الخمسة التالية.

وأضاف أن: "هذه الخطة مكلفة قليلا لكن في حال حصول أزمة فانها أقل كلفة وخصوصا أكثر فعالية، حيث سيشكل الاحتياطي الطارئ كله بحلول عام 2023". 

وسجلت ألمانيا حتى الآن أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث واجهت أزمة في بداية الوباء في المعدات الطبية، ما جعلها تفكر في المستقبل. 
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