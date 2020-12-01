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رياضة

منتخب النسائية يختتم معسكره التدريبي استعدادا للتصفيات الأفريقية.. صور

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:32 ص
منتخب الكرة النسائية
منتخب الكرة النسائية
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يسري غازي
اختتم منتخب مصر للكرة النسائية معسكره المفتوح ضمن استعدادات المنتخبين الأول للسيدات ومنتخب الأنسات تحت 20 سنة لتصفيات الامم الافريقية وكأس العالم .

واقيم المران الأخير في حضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة  بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية حيث حرصت علي متابعة آخر استعدادات المنتخب الوطني .

 كما حضر المران الدكتور عبد اللطيف أمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية بالاتحاد.

ومن المقرر أن يدخل المنتخب الوطني معسكر مفتوح يوم 5 ديسمبر يستمر حتي يوم 9 ديسمبر وتقرر إقامة مباراة ودية بين المنتخب الأول ومنتخب الآنسات في اليوم الأخير للمعسكر.

واجتمعت سحر عبد الحق مع أولياء امور اللاعبات وتحدثت عن سعادتها بالتزام اللاعبات بحضور التدريبات في المواعيد المجددة .

وقالت إن هناك مسئولية كبيرة ملقاة علي عاتق الجهاز الفني من أجل رفع المستوي وطالبتهم بضرورة التكاتف خلف المنتخب وان الفترة المقبلة ستشهد شكل جديد وصورة جيدة للكرة النسائية وانها تسعي لمشاركة الأندية الشعبية في دوري الكرة النسائية خاصة بعد اشتراك الجونة والبنك الأهلي وفي الطريق أندية أخري كبيرة مما يساهم في نشر اللعبة وتسويق الدوري ووجود عائد مادي قوي .

 واثني احمد رمضان علي مستوي اللاعبات وقال إن هناك ارتفاع في المستوي وان درجة استيعاب اللاعبات للتدريبات مرتفعة بشكل ملحوظ ووجه الشكر لأولياء الأمور علي تعاونهم .

كما تحدث عن البرنامج التدريبي الموضوع للمنتخب حتي 31 ديسمبر 2021 وذلك بهدف الاستعداد لتصفيات كأس العالم وكأس الأمم الافريقية وأن أمامه وقت كافي لتطوير الأداء ورفع المستوي حتي يرتقي للمستوي الدولي ومواجهة المنتخبات الأفريقية.
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