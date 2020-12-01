اعتماد أفضل 100 فكرة لمسابقة "شباب أسوان يبتكر"

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام لجنة من الجهات المختصة برئاسة نائب المحافظ أحمد شعبان ، وذلك للوقوف على نسب ومعدلات التنفيذ للأعمال الجارية داخل قرية الأشراف بوادى الصعايدة بمركز إدفو.





حيث أكد اللواء أشرف عطية على أن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية تشهد سباق مع الزمن للإسراع بإنهائها تمهيدًا لإفتتاحها وتشغيلها بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى البسيط وتحسين ظروفه المعيشية والإقتصادية.





وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الأولى تشمل 11 قرية تجرى على أرضها العديد من مشروعات التطوير بإجمالي 30 مشروع منها 11 مشروع إنارة كهرباء، و7 مشروعات صرف صحى، و مشروعين لرصف الطرق ، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل 593 منزل وسقف من خلال الجمعيات الأهلية بنسبة مساهمة 20 % ، فيما بلغت نسبة مساهمة الدولة 80%.





وقد أوضح أشرف عطية بأنه بالتوازى قامت مؤسسة حياة كريمة بالتكفل بدفع قيمة المصالحات فى مخالفات البناء لـ ١٤٢ من الأسر الغير قادرة موزعين على ٢٢ قرية، وذلك فى إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات والأسر الأكثر إحتياجًا.





لافتًا إلى أنه بالتوازى مع ذلك جارى العمل فى المشروعات الجديدة للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية والتى تشمل تنفيذ 53 مشروع بإعتمادات تصل إلى 198 مليون جنية لحل العديد من المشاكل التى يعانى منها الأهالى والمواطنين فى القرى الأكثر إحتياجًا وتساهم فى تلبية مطالبهم وإحتياجات هم وخاصة فى مجالات توفير مياه الشرب النظيفة على مدار اليوم ، بالإضافة إلى تحسين ورفع كفاءة خدمات الصرف الصحى والكهرباء والتعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية .