اعتماد أفضل 100 فكرة لمسابقة "شباب أسوان يبتكر"

أعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج أختيار أفضل 100 فكرة من الشباب والفتيات المتقدمين لمسابقة (شباب أسوان يبتكر) والتى أطلقها المحافظ لنشر فكر ريادة الأعمال والإتجاه لثقافة العمل الحر من خلال جذب الأفكار الإبداعية المبتكرة في المجالات الصناعية والإنتاجية والحرفية والخدمية ثم إحتضان ورعاية هذه الأفكار وتحويلها لمشروعات تمثل إنطلاقة حقيقة للشباب الأسوانى .
حيث سيتم حصولهم على مزايا عديدة في الترخيص والتمويل والفوائد البنكية وفترة السماح.
ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أن المسابقة تمت بشفافية ونزاهة كاملة من خلال لجنة تحكيم محايدة ضمت نخبة من المتخصصين في مجال ريادة الأعمال حيث تم التقييم بناءًا علي عدة معايير من أبرزها سمات المتقدم كرائد أعمال و المعيار التقنى والفنى للمشروع ، بالإضافة إلى دراسة الجدوى الإقتصادية ، فضلًا عن الشروط الأخرى التي تم الإعلان عنها مسبقًا.
لافتًا إلى أن الفرصة سانحة أمام من لم يتم إختياره للإستمرار في تطوير أفكارهم بدراسة السوق بشكل أفضل حيث سيتم سنويًا تنظيم هذه المسابقة في شهر أكتوبر ثم إعلان النتائج في ديسمبر من كل عام.
وكشف أشرف عطية عن أنه جارى التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لإقامة معسكر ودورات تدريبية متقدمة للفائزين تشمل زيارات ميدانية للمناطق والتجمعات الصناعية الكبرى من أجل صقل الشباب الفائز بالخبرات التى تؤهلهم لسوق العمل.
موضحًا بأنه بالتوازى ستنظم المحافظة برامج تدريب لهؤلاء الشباب ليصبحوا رواد أعمال قادرين علي المنافسة في سوق العمل وذلك بدعم ورعاية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، علاوة على مؤسسات المجتمع المدني والمحلي مثل أم حبيبه وسوان كوليدج للتدريب ومؤسسه تروس مصر .
كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام لجنة من الجهات المختصة برئاسة نائب المحافظ أحمد شعبان ، وذلك للوقوف على نسب ومعدلات التنفيذ للأعمال الجارية داخل قرية الأشراف بوادى الصعايدة بمركز إدفو.
حيث أكد اللواء أشرف عطية على أن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية تشهد سباق مع الزمن للإسراع بإنهائها تمهيدًا لإفتتاحها وتشغيلها بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى البسيط وتحسين ظروفه المعيشية والإقتصادية.
وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الأولى تشمل 11 قرية تجرى على أرضها العديد من مشروعات التطوير بإجمالي 30 مشروع منها 11 مشروع إنارة كهرباء، و7 مشروعات صرف صحى، و مشروعين لرصف الطرق ، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل 593 منزل وسقف من خلال الجمعيات الأهلية بنسبة مساهمة 20 % ، فيما بلغت نسبة مساهمة الدولة 80%.
وقد أوضح أشرف عطية بأنه بالتوازى قامت مؤسسة حياة كريمة بالتكفل بدفع قيمة المصالحات فى مخالفات البناء لـ ١٤٢ من الأسر الغير قادرة موزعين على ٢٢ قرية، وذلك فى إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات والأسر الأكثر إحتياجًا.
لافتًا إلى أنه بالتوازى مع ذلك جارى العمل فى المشروعات الجديدة للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية والتى تشمل تنفيذ 53 مشروع بإعتمادات تصل إلى 198 مليون جنية لحل العديد من المشاكل التى يعانى منها الأهالى والمواطنين فى القرى الأكثر إحتياجًا وتساهم فى تلبية مطالبهم وإحتياجات هم وخاصة فى مجالات توفير مياه الشرب النظيفة على مدار اليوم ، بالإضافة إلى تحسين ورفع كفاءة خدمات الصرف الصحى والكهرباء والتعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية .
وإستمرارًا لجهود المحافظة المتواصلة لتلبية شكاوى وإحتياجات الأهالى والمواطنين وفى إستجابة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لمطالب أهالى مدينة أسوان الجديد تم إستئناف العمل فى مشروع توصيل الغاز الطبيعى لمشروعات الإسكان الإجتماعى بالمدينة بعد توقف المشروع منذ 3 سنوات.