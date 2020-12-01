القبيصى يكرم صفية ويسرية وغنية ومدرستى بلانة ودار السلام بأسوان.. صور

قام الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بتكريم صفية عربى محمود معلمة اللغة العربية بمدرسة دار السلام الإبتدائية بإدارة نصر النوبة كنموذج مضىء لمعلمة قامت بشرح درس عن (الهرم الغذائى).





بعد جولاته التفقدية بمدارس إدارتى نصر النوبة وأسوان أمس واليوم، ورصده عدد من النماذج المضيئة التى وعد بتكريمها. وذلك





وقامت بإحضار أنواع مختلفة من الخضروات والفواكه والبقوليات بالإضافة إلى الحلوى والعصائر (على نفقتها الخاصة) لتوضيح الدرس عمليًا للتلاميذ وحضر اللقاء عبدالكريم لطفى مدير عام التعليم العام، وصبرى حسن مدير إدارة نصر النوبة التعليمية .





وقام وكيل وزارة التربية والتعليم أيضًا بتكريم يسرية إدريس إبراهيم معلمة الفيزياء بمدرسة العروبة الثانوية بإدارة أسوان التعليمية كنموذج مضىء لمعلمة تميزت فى تفعيل السبورة الذكية داخل الفصل وكذلك المنصات الإلكترونية التعليمية وتفاعل الطلاب معها.





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وقام وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان فى نفس الوقت بتكريم غنية محمد على مدير مجمع مدارس العروبة كنموذج مضىء لمدير المدرسة الناجح الذى استخدم الامكانيات والموارد المتاحة فى خدمة العملية التعليمية، وكرم كذلك مدرستى بلانة ثالث الإبتدائية ودار السلام الإبتدائية بإدارة نصر النوبة، لإنضباط المدرستين ومظهرهما المشرف.





وأعرب القبيصى عن سعادته بتكريم هذه النماذج المضيئة، مؤكدًا أن أى نموذج مضىء فى أى مكان يستحق أن نقول له شكرًا ويستحق أن نكرمه تقديرًا لجهوده وكى يكون نموذج يقتدى به من باقى الزملاء، مؤكدًا أنه يتطلع أن يكون تعليم أسوان بقياداته ومعلميه وإدارييه وعماله أيقونة التعليم فى كل مكان، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.





وكان قد شهد اليوم الثلاثاء الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان حفل المركز الجامعي للتطوير المهنى UCCD الذى اقيم بمقر الجامعة.





وقام بتسليم شهادات الدفعة الأولى من طلاب جامعة أسوان المستفيدين من المركز وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب، وبحضور الدكتور مجدى محمد على نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمل عبد الواحد مدير المشروع، بجانب عدد من عمداء كليات جامعة اخسوان وممثلين من بعض الشركات والجهات الخاصة .

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد غلاب فى كلمته بأن جامعة أسوان كانت من أوائل الجامعات التى شاركت فى مشروع المركز الجامعية بالجامعات المصرية المنفذ بالتعاون مع الجامعة الامريكية بالقاهرة وبالدعم من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وقد تم افتتاح المكرز فى يناير 2020 بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس الجامعة الأمريكية ومدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، وكذا اللواء اشرف عطيه محافظ اسوان، بجانب لفيف من رؤساء جامعات مصر.





وأشار الدكتور أحمد غلاب إلى أن المركز يعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال مجموعة من التدريبات العملية وخدمات التطوير المهنى، كما يعمل المركز على التواصل الدائم لربط الجامعة بإحتياجات سوق العمل.

هذا وقد قام الدكتور أحمد غلاب بتسليم شهادات تقدير لبعض ممثلى القطاع الخاص الذين ابدوا تعاونهم من خلال العديد من الانشطة التى تستهدف خدمة طلاب جامعة أسوان ومنهم رئيس مجلس إدارة السلام اكاديمي جروب ورئيس مجلس إدارة مطعم مكانى.





كما كرم الدكتور أحمد غلاب مجموعة من طلاب الجامعة المتطوعين بالمركز على جهودهم على مدار عام كامل بالعمل داخل المركز.