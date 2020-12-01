آداب جامعة القاهرة تطلق مسابقة التميز في التعليم عن بعد.. وعميد الكلية: الامتحانات تسير بشكل طبيعي.. ونطبق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

- آداب القاهرة تطلق مسابقة التميز في التعليم عن بعد
- عميد كلية الآداب يعلن عن نظام امتحانات الميدتيرم
أطلقت كلية الآداب بجامعة القاهرة، مسابقة تحفيزية للطلاب وذلك للتميز فى تحقيق أقصى فائدة من منصة التعليم الإلكتروني blackboard.
وتعتبر من أهم المسابقات التي أطلقتها كلية الآداب وجاءت شروطها كالآتي:
أولا : أعضاء هيئة التدريس
- وضع إطار عام توصيفي للمقرر موضح به الأهداف والوحدات الدراسية والتقييم وغيرها.
- إثراء المحتوى التعليمي وتنوعه من ملفات نصية وتسجيلات ومقاطع فيديو وروابط لمواقع على الإنترنت.
- وجود محتوى دراسي حديث وسياسة واضحة للتحديث.
- استخدام أكثر من طريقة لتقييم الطلاب.
- إتاحة قنوات متنوعة للتواصل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
ثانيا: طلاب الليسانس
- التفاعل الإيجابي مع المحتوى ومتابعة الجديد
- اقتراح الأفكار الجديدة على أعضاء هيئة التدريس من أجل تحقيق الإفادة الأكبر.
- المشاركة فى تدريب الأقران مع متابعة أعضاء هيئة التدريس لهذا النشاط وتحت الشرافة.
ثالثا: طلاب الدراسات العليا
- التفاعل الإيجابي مع المحتوى ومتابعة الجديد
- اقتراح الأفكار الجديدة على أعضاء هيئة التدريس من اجل تحقيق الإفادة الأكبر .
- المشاركة فى تدريب الاقران مع متابعة أعضاء هيئة التدريس لهذا النشاط وتحت اشرافة .
رابعا : ادارى متميز له إسهامات إيجابية
- تقديم الدعم الفني لكافة اطراف العملية التعليمية
- اقتراح لوحات ارشادية مساعدة لكافة اطراف العملية التعليمية
- التدخل في حل بعض المشكلات التي قد تواجه العملية التعليمية
كما تتقدم الجامعة بجوائز قيمة للطلاب الفائزين وجاءت كالاتي :
* أعضاء هيبية التدريس ( ١٥٠٠٠ جنية )
* طلاب الليسانس ( ٨٠٠٠ جنية )
* ادارى متميز ( ٣٠٠٠ جنية )
وفى نفس السياق ، كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن طريقة امتحانات الميدتيرم للطلاب بالكلية .
وقال الدكتور شريف كامل خلال تصريح لصدى البلد ، ان امتحانات الميدتيرم بالكلية تكون بنظام البابل شيت ، وهذا نظام لم يكن لأول مرة بالكلية وهو يصحح الكترونيا .
وأضاف " شريف " ان الامتحانات تسير بشكل طبيعيا ولا يوجد هناك اى مشكله كما ان الكلية تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تحافظ على الطلاب اثناء تواجدهم داخل الحرم الجامعي .
كما اكد العميد ، ان الكلية تقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى وضعتها جامعة القاهرة وهى تقسيم المجموعة الى جزيئين لتقليل الاعداد داخل المدرجات وللحفاظ على القاعد الاجتماعى بحيث يكون ٥٠٪ متواجد بالكلية وال ٥٠٪ الاخرى تكون اونلاين .
واشار " شريف " ، ان الكلية تقوم بقياس درجات حرارة الطلاب بداية من دخولهم الكلية ثم التعقيم بالمطهرات من خلال البوابات الالكترونية الموجودة امام بوابات الكلية و عدم دخول الطلاب الا بالكمامات ومن يخالف ذلك يحرم من حضور المحاضرات .
وكان قد أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على استعداد الجامعة لإجراء امتحانات الميدتيرم سواء ورقيًا أو إلكترونيًا من خلال منصة الجامعة التعليمية الذكية Blackboard التي تُعد من أقوى أنظمة التعليم الذكي في العالم، لافتًا إلى أنه بنهاية هذا الأسبوع تكتمل عمليات التدريب على منصة الامتحانات التي بدأتها الجامعة مبكرًا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على استخدام المنصة.
ووجه الدكتور محمد الخشت، بضرورة تفعيل منظومة الامتحانات أونلاين وتعميمها بجميع الكليات خلال الفترة المقبلة، ورفع مستوى الاعتماد على التعليم عن بُعد من خلال منصة الجامعة الذكية.
جدير بالذكر أن منصة جامعة القاهرة التعليمية الذكية Smart CU تضم مجموعة من الأنظمة المتكاملة من أهمها نظام Blackboard ونظام التقييم الشامل Assessment Gourmet الذي يتيح لأعضاء هيئة التدريس إنشاء أنواع مختلفة من الاختبارات سواء الإلكترونية أو الورقية وبأكثر من لغة، وإنشاء وتصحيح جميع أنواع الأسئلة، كما تتيح مراقبة الاختبارات وعرض تقارير تحليلية مفصلة عن النتائج والدرجات وجودة الاختبارات والأسئلة.
كما كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول.
وقال الدكتور شريف كامل خلال تصريح لـ"صدى البلد"، إن الكلية حددت موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول لتكون فى الأسبوع الثانى من شهر يناير وحتى موعد ٤ من فبراير.
وكان الدكتور شريف، أكد أن إجراء امتحانات الميد تيرم من خلال المنصات الإلكترونية تسهل على الطالب وكذلك دكتور المادة عملية الاختبار والتصحيح، وتستمر امتحانات الميد تيرم حتى أول يومين من الأسبوع القادم.
وأضاف "كامل" أن أهم ما يميز هذه المنصات هو مرونة إجراء الامتحانات عليها بأكثر من شكل وكذلك تقييم الطالب عليها بعد الانتهاء من الاختبار مباشرة ، فالطالب يعرف نتيجته فور الانتهاء من الاختبار أو التكليفات.
وأوضح أنه لا يوجد مجال لتظلم الطلاب من دكتور المادة بسبب نقص الدرجات، فالتقييم عن طريق المنصات الالكترونية يكون دقيقا لأنه يكون إلكترونيا من خلال أجهزة الحاسب الآلي، كما أنها وفرت وقتا ومجهودا كبيرًا سواء للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس في إجراء الامتحانات، أو حتى طرح المقررات والبرامج الدراسية عليها أثناء فترة الدراسة.
وأشار عميد كلية الآداب إلى أن الامتحانات ممتدة على حسب ظروف الطلاب ، فهناك العديد من الطلاب الذين قدموا اعذار لتأجيل الامتحانات ، خاصة من الطلاب الوافدين .
كما أن جميع الامتحانات تكون في مقر الكلية ، من خلال استخدام منصة (البلاك بورد) داخل معامل الكمبيوتر في حضور دكتور المادة، كما أنه يوجد اختبارات خاصة بطلاب (المنازل) من خلال عمل العديد من التكليفات وتقييم الطلاب عليها.
يضاف إلى ذلك نوع أخير من الاختبارات، وهو الاختبار التقليدي (البابل شيت) ويتم أيضًا إلكترونيا من خلال أجهزة الكمبيوتر، حيث يتم طرح الأسئلة سواء مقالية او صح وخطأ ويتم تصحيحها الكترونيا ، ونوه "كامل" إلى أنه لا يوجد تغيير في شكل أو نمط الأسئلة، فالأسئلة تقدم بصورة مبسطة للطلاب خاصة وأن منصة (البلاك بورد) تتيح مرونة في طريقة تقديم وطرح الأسئلة بأكثر من شكل وطريقة، مع استمرار الدورات التدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس على استخدامها.
واستطرد أنه تم تقسيم الطلاب على مجموعات بحيث تكون المجموعة الواحدة بواقع 30٪ من السعة الاستيعابية الكلية للقاعات، مراعاة للتباعد الاجتماعي كما أن هناك تشديدات كبيرة على الالتزام بالاجراءات الاحترازية المقررة وارتداء الكمامات وقياس درجة حرارة الطلاب بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم.