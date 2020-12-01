آداب جامعة القاهرة تطلق مسابقة التميز في التعليم عن بعد.. وعميد الكلية: الامتحانات تسير بشكل طبيعي.. ونطبق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

- آداب القاهرة تطلق مسابقة التميز في التعليم عن بعد

- عميد كلية الآداب يعلن عن نظام امتحانات الميدتيرم









أطلقت كلية الآداب بجامعة القاهرة، مسابقة تحفيزية للطلاب وذلك للتميز فى تحقيق أقصى فائدة من منصة التعليم الإلكتروني blackboard.









وتعتبر من أهم المسابقات التي أطلقتها كلية الآداب وجاءت شروطها كالآتي:









أولا : أعضاء هيئة التدريس





- وضع إطار عام توصيفي للمقرر موضح به الأهداف والوحدات الدراسية والتقييم وغيرها.





- إثراء المحتوى التعليمي وتنوعه من ملفات نصية وتسجيلات ومقاطع فيديو وروابط لمواقع على الإنترنت.





- وجود محتوى دراسي حديث وسياسة واضحة للتحديث.





- استخدام أكثر من طريقة لتقييم الطلاب.





- إتاحة قنوات متنوعة للتواصل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.





ثانيا: طلاب الليسانس





- التفاعل الإيجابي مع المحتوى ومتابعة الجديد





- اقتراح الأفكار الجديدة على أعضاء هيئة التدريس من أجل تحقيق الإفادة الأكبر.





- المشاركة فى تدريب الأقران مع متابعة أعضاء هيئة التدريس لهذا النشاط وتحت الشرافة.









ثالثا: طلاب الدراسات العليا





- التفاعل الإيجابي مع المحتوى ومتابعة الجديد





- اقتراح الأفكار الجديدة على أعضاء هيئة التدريس من اجل تحقيق الإفادة الأكبر .





- المشاركة فى تدريب الاقران مع متابعة أعضاء هيئة التدريس لهذا النشاط وتحت اشرافة .





رابعا : ادارى متميز له إسهامات إيجابية





- تقديم الدعم الفني لكافة اطراف العملية التعليمية





- اقتراح لوحات ارشادية مساعدة لكافة اطراف العملية التعليمية





- التدخل في حل بعض المشكلات التي قد تواجه العملية التعليمية













كما تتقدم الجامعة بجوائز قيمة للطلاب الفائزين وجاءت كالاتي :





* أعضاء هيبية التدريس ( ١٥٠٠٠ جنية )

* طلاب الليسانس ( ٨٠٠٠ جنية )

* ادارى متميز ( ٣٠٠٠ جنية )

















وفى نفس السياق ، كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن طريقة امتحانات الميدتيرم للطلاب بالكلية .









وقال الدكتور شريف كامل خلال تصريح لصدى البلد ، ان امتحانات الميدتيرم بالكلية تكون بنظام البابل شيت ، وهذا نظام لم يكن لأول مرة بالكلية وهو يصحح الكترونيا .





وأضاف " شريف " ان الامتحانات تسير بشكل طبيعيا ولا يوجد هناك اى مشكله كما ان الكلية تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تحافظ على الطلاب اثناء تواجدهم داخل الحرم الجامعي .





كما اكد العميد ، ان الكلية تقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى وضعتها جامعة القاهرة وهى تقسيم المجموعة الى جزيئين لتقليل الاعداد داخل المدرجات وللحفاظ على القاعد الاجتماعى بحيث يكون ٥٠٪؜ متواجد بالكلية وال ٥٠٪؜ الاخرى تكون اونلاين .









واشار " شريف " ، ان الكلية تقوم بقياس درجات حرارة الطلاب بداية من دخولهم الكلية ثم التعقيم بالمطهرات من خلال البوابات الالكترونية الموجودة امام بوابات الكلية و عدم دخول الطلاب الا بالكمامات ومن يخالف ذلك يحرم من حضور المحاضرات .





وكان قد أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على استعداد الجامعة لإجراء امتحانات الميدتيرم سواء ورقيًا أو إلكترونيًا من خلال منصة الجامعة التعليمية الذكية Blackboard التي تُعد من أقوى أنظمة التعليم الذكي في العالم، لافتًا إلى أنه بنهاية هذا الأسبوع تكتمل عمليات التدريب على منصة الامتحانات التي بدأتها الجامعة مبكرًا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على استخدام المنصة.





ووجه الدكتور محمد الخشت، بضرورة تفعيل منظومة الامتحانات أونلاين وتعميمها بجميع الكليات خلال الفترة المقبلة، ورفع مستوى الاعتماد على التعليم عن بُعد من خلال منصة الجامعة الذكية.





جدير بالذكر أن منصة جامعة القاهرة التعليمية الذكية Smart CU تضم مجموعة من الأنظمة المتكاملة من أهمها نظام Blackboard ونظام التقييم الشامل Assessment Gourmet الذي يتيح لأعضاء هيئة التدريس إنشاء أنواع مختلفة من الاختبارات سواء الإلكترونية أو الورقية وبأكثر من لغة، وإنشاء وتصحيح جميع أنواع الأسئلة، كما تتيح مراقبة الاختبارات وعرض تقارير تحليلية مفصلة عن النتائج والدرجات وجودة الاختبارات والأسئلة.





كما كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول.





وقال الدكتور شريف كامل خلال تصريح لـ"صدى البلد"، إن الكلية حددت موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول لتكون فى الأسبوع الثانى من شهر يناير وحتى موعد ٤ من فبراير.





وكان الدكتور شريف، أكد أن إجراء امتحانات الميد تيرم من خلال المنصات الإلكترونية تسهل على الطالب وكذلك دكتور المادة عملية الاختبار والتصحيح، وتستمر امتحانات الميد تيرم حتى أول يومين من الأسبوع القادم.





وأضاف "كامل" أن أهم ما يميز هذه المنصات هو مرونة إجراء الامتحانات عليها بأكثر من شكل وكذلك تقييم الطالب عليها بعد الانتهاء من الاختبار مباشرة ، فالطالب يعرف نتيجته فور الانتهاء من الاختبار أو التكليفات.





وأوضح أنه لا يوجد مجال لتظلم الطلاب من دكتور المادة بسبب نقص الدرجات، فالتقييم عن طريق المنصات الالكترونية يكون دقيقا لأنه يكون إلكترونيا من خلال أجهزة الحاسب الآلي، كما أنها وفرت وقتا ومجهودا كبيرًا سواء للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس في إجراء الامتحانات، أو حتى طرح المقررات والبرامج الدراسية عليها أثناء فترة الدراسة.





وأشار عميد كلية الآداب إلى أن الامتحانات ممتدة على حسب ظروف الطلاب ، فهناك العديد من الطلاب الذين قدموا اعذار لتأجيل الامتحانات ، خاصة من الطلاب الوافدين .





كما أن جميع الامتحانات تكون في مقر الكلية ، من خلال استخدام منصة (البلاك بورد) داخل معامل الكمبيوتر في حضور دكتور المادة، كما أنه يوجد اختبارات خاصة بطلاب (المنازل) من خلال عمل العديد من التكليفات وتقييم الطلاب عليها.





يضاف إلى ذلك نوع أخير من الاختبارات، وهو الاختبار التقليدي (البابل شيت) ويتم أيضًا إلكترونيا من خلال أجهزة الكمبيوتر، حيث يتم طرح الأسئلة سواء مقالية او صح وخطأ ويتم تصحيحها الكترونيا ، ونوه "كامل" إلى أنه لا يوجد تغيير في شكل أو نمط الأسئلة، فالأسئلة تقدم بصورة مبسطة للطلاب خاصة وأن منصة (البلاك بورد) تتيح مرونة في طريقة تقديم وطرح الأسئلة بأكثر من شكل وطريقة، مع استمرار الدورات التدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس على استخدامها.





واستطرد أنه تم تقسيم الطلاب على مجموعات بحيث تكون المجموعة الواحدة بواقع 30٪ من السعة الاستيعابية الكلية للقاعات، مراعاة للتباعد الاجتماعي كما أن هناك تشديدات كبيرة على الالتزام بالاجراءات الاحترازية المقررة وارتداء الكمامات وقياس درجة حرارة الطلاب بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم.



