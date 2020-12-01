مطروح تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

اجتمع الدكتور محمود قاسم وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح مع موجهى عموم المواد الدراسية لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول بحضور اسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام وجمال سعد مدير ادارة التدريب وايهاب أنور مدير ادارة التخطيط ومدير المطبعة السرية.

















تناول الاجتماع استعراض ومناقشة استعداد العام الدراسى الجديد خلال المرحلة المقبلة ومتابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية بكافة مدارس المحافظة فى الوقت الحالى وخلال الامتحانات.









من ناحية أخرى شهد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح حفل تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس محافظة مطروح في القاعة الكبرى بديوان عام المديرية بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية ولطيفة طرمان موجه عام التربية الاجتماعية، حيث تم اجراء الانتخابات وسط أجواء يسودها الشفافية؛ لتدريب الطلاب على ممارسة الديموقراطية الكاملة وتم اختيار وتشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب محافظة مطروح وهم:









عاطف محمد سلامة مدير المديرية رائدا عاما للمكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مطروح

لطيفة طرمان موجه عام التربية الاجتماعية عضو المكتب التنفيذي

محمد فيصل مسئول الاتحادات الطلابية عضو المكتب التنفيذي

الطالب محمد سامي بإدارة الضبعة التعليمية أمين اتحاد طلاب المحافظة

الطالبة أية محمد شلبي التابعة بإدارة النجيلة الامين المساعد

الطالب عبدالله إبراهيم التابع لإدارة النجيلة المقرر الثقافي والديني

الطالب رنا اشرف . إدارة النجيلة . المقرر الاجتماعي

الطالب عمر سامح ناجي بإدارة مطروح التعليمية المقرر الفني

الطالب محمد فرج عمران بإدارة الحمام المقرر العلمي

عبدالجليل محمود عبد الجليل بإدارة براني المقرر الرياضي









وأشاد وكيل الوزارة بانتخابات الاتحاد التنفيذي مشيرا الى أنها تجربة ديمقراطية رائدة يمارسها أبناؤنا الطلاب بأنفسهم في إطار انتخابات اتسمت بالنزاهة والشفافية عبروا فيها عن اختياراتهم بحرية مسئولة .









وأوضح سلامة أن الانتخابات أسفرت عن مكتب تنفيذي يمثل جموع طلاب مطروح لهذا العام تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء خالد شعيب محافظ مطروح ونال أعضاؤه ثقة زملائهم،من خلالها ليعبروا عن أفكارهم، وطموحاتهم.









من ناحية اخرى قامت إدارة الخدمات الداخلية بديوان عام تعليم مطروح اليوم الثلاثاء برش المطهرات وتعقيم المكاتب الإدارية بالادوار السبعة لمبني المديرية وذلك تنفيذا لتعليمات وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح في إطار خطة المديرية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الوقائية المحكمة والاحترازية المشددة التي وضعتها الدولة لحماية العاملين بالمؤسسات الحكومية .









وقدم وكيل الوزارة الشكر للعاملين بالخدمات الداخلية والذين قاموا بتعقيم ديوان المديرية للوقاية من فيروس كورونا.



