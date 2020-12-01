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فن

رد عنيف من نجل الفنان محمد عبد الحليم في أول ظهور له.. تفاصيل

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:29 م
صدى البلد
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عمر صبحى
تصدر اسم الفنان محمد عبد الحليم مؤشرات البحث منذ أمس الاثنين، وتحديدا منذ تداول صور له مع إحدى الفتيات التي ادعت أنه يتسول في الشوارع، بعد  تدهور حالته الصحية، وهو ما ثيت عدم صحته لاحقا.

وقال نجل الفنان محمد عبد الحليم في فيديو:"علي قد ما الموضوع مضايقنا علي قد ما هو فرحنا، لان الجمهور هو المكسب الحقيقي في هذة القصة،وسواء النية كانت خير او كانت شر احنا معندناش مشكلة.

واضاف نجل الفنان محمد عبد الحليم:" انا اتفاجأت بالحدث ولاقيت اصحابي بعتنلي الصور و استاذتي في الشغل وانا شغال في شركة كبيرة مش شركة صغيرة فـ مينفعش اصحي من النوم علي الكلام الفاضي دة. 

يذكر أنه خلال الساعات القليلة الماضية، تداول عدد كبير من نشطاء التواصل الاجتماعي على موقع «فيسبوك» صورة لإحدى الفتيات مع الفنان محمد عبد الحليم مدعيةً أنه يعيش في حالة مزرية للغاية، بالقرب من نفق كوبري الملك الصالح بمصر القديمة، قائلةً: "استغربت جدا من الحالة الصعبة التي وصل إليها الممثل الجميل محمد عبدالحليم".


تواصل «صدى البلد» مع الفنان القدير محمد عبد الحليم الذي أعرب عن سعادته بدايةً بالسؤال عنه، موضحًا أن الفتاة بالفعل التقطت الصورة معه كفنان عادي، فسألته عن سبب غيابه، ليرد عليه بكل تلقائية وضحك: "فعلًا بقالي فترة طويلة مش بظهر، وربنا يبعت"، مؤكدًا: "الموضوع أخد أكبر من حجمه، وأنا مش عاوز فلوس ولا أي شيء". 

من جانبه، أضاف تامر محمد عبد الحليم، ابن الفنان القدير، في تصريح لـ «صدى البلد» أنه عند استيقاظه لأداء صلاة الفجر في الخامسة صباحًا كعادته، فوجئ بالأمر الذي وصفه بالمزعج، وسبب له إحراجًا في عمله بإحدى شركات المبيعات الكبرى، منبهًا: "رئيس الشركة بعت لي البوست المنتشر مع علامات استفهام، وهذا احراج لي خاصة أني رجل في الـ 40 من عمري".

وأشار ابن الفنان إلى أن والده دائمًا ما يحرص على الجلوس بشكل يومي أمام المنزل ليستنشق هواءً نقيًا، وأن الأمر إذا أخذ حجم أكبر من هذا يتضمن إهانة في حق الفنان وأسرته، سيلجأون إلى اتخاذ موقف قانوي إذا لزم الأمر، منبهًا: "الحمد لله عايشين كويس، ومش بنقول لله أو شغلونا، والدي ظاهر في الصورة بكامل أناقته ووعيه، وهدومه نظيفة جدًا، وهو مش متخيل حجم الموضوع، ومن أكثر التعليقات التي أزعجتني: "ارحموا عزيز قوم زل".
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