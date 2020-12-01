الفنان محمد عبد الحليم يكشف حقيقة تسوله بمنطقة الملك الصالح ..فيديو

أعرب الفنان محمد عبد الحليم، عن سعادته بعودته للجمهور مرة أخرى، موضحا أنه يتمتع بصحة جيدة.





وأكد الفنان محمد عبد الحليم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أنه يتمتع بصحة جيدة، ويحمد الله على هذه النعمة، مشيرًا إلى أنه يسكن بالقرب من محطة مترو الملك الصالح.





ونفى الفنان محمد عبد الحليم، كل ما نُشر عبر السوشيال ميديا حول أنه يتسول في تلك المنطقة وأن ظروفه المادية صعبة، مؤكدًا أنه يجلس دائمًا في تلك المنطقة للتنزه وتنفس هواءً جديدا، والاستمتاع بالحياة.





واختتم الفنان محمد عبد الحليم، حديثه، قائلًا إن أصدقاءه الفنانين يزورونه مثل الفنان أحمد بدير.





في ظل الضجة المثارة حول الفنان القدير محمد عبد الحليم، بعد أن ظهر في صورة له مع شابة ادعت خلال منشور خاص بمواقع التواصل الاجتماعي، أنها التقت به بجوار النفق الملك الصالح بمنطقة الروضة بالمنيل، وأنه يعاني من حالة صحية ومعيشية سيئة لتوقفه عن الأعمال الفنية منذ فترة طويلة.





من جانبه التقى الدكتور أشرف ذكي، نقيب الممثلين، الفنان محمد عبد الحليم؛ للاطمئنان عليه، وكشف حقيقة "البوست" المتداول مؤخرا حول الفنان القدير.





وقال نقيب الممثلين، في حضور الفنان محمد عبد الحليم، هو برفقة ابنه أشرف عبد الحليم بعد استقبالهم بمقر مكتبه بأكاديمية الفنون، إنه فور علمه بهذا المنشور المزيف تواصل معه للاطمئنان عليه، وعلى حالته الصحية، مرسلا له سيارة خاصة لاستقباله والتحدث معه بشأن ما أثير عبر السوشيال ميديا، مؤكدًا أن الفنان محمد عبد الحليم، اخ وصديق مقرب له وهو دائم التواصل معه بصفة مستمرة وتربطهم علاقة قوية منذ أن كان تلميذ بأكاديمية الفنون.





وأوضح الدكتور أشرف ذكي، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن كل ما يُثار حول الفنان القدير محمد عبد الحليم ليس له أساس من الصحة، حيث اعتاد الفنان الجلوس بالقرب من نفق الملك الصالح بجوار منزله كعادة يومية يواظب عليها بشكل مستمر، وأن كل ما كُتب عنه في المنشورات المتداولة غير صحيح.





ومازح نقيب الممثلين الفنان محمد عبد الحليم، قائلا إنه اعتاد على الوقوع في مقالب ينصبها الفنان القدير محمد عبد الحليم له، وكان يعتقد أن ما تم نشره أحد المقالب التي يقوم بها الفنان، مستذكرًا أنه نصب أيضًا للفنان محمد عبد الحليم "مقلب" له، وأبلغه بأن الفنان محمد صبحي قدم شكوى فيه، حيث كان حينها يقدم الفنان محمد عبد الحليم عرضا مسرحيا له، ليصدم من هذا الأمر الذي اعتقد أنه حقيقيًا بالفعل.





وعقب الفنان محمد عبد الحليم، على كلام النقيب الممثلين قائلا إن الدكتور أشرف ذكي لم يتأخر عليه وأرسل له سيارة على الفور لاستقباله و الاطمئنان عليه نشر معلومات مغلوطة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لافتا إلى أنه يعتبر نقيب الممثلين كأخ صغير له وتربطه به عشرة عمر وأنه لم يتأخر عليه حين طلب منه إجراء عمليات جراحية على حساب النقابة، مقدما الشكر له على الاهتمام به والتواصل معه بشكل مستمر.





بينما قال تامر محمد عبد الحليم الابن الوحيد للفنان محمد عبد الحليم، إنه فوجئ بالمنشور المتداول، وأنه تلقى العديد من الاتصالات من رؤسائه في العمل، حيث يعمل بإحدى الشركات الكبرى، موجهين له اللوم على هذا الأمر في حين أنه لم يكن يستوعب الموضوع في البداية ليوضح الصورة لهم، وأن ما نشر عن والده أكاذيب، وليس لها أساس من الصحة، وأن حالة والده جيدة وأنه دائم التواجد معه بشكل مستمر.