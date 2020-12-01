حفاظًا على أرواح الطلبة.. الداخلية تشن حملات على ٢٦ مدرسة لضبط قائدى الأتوبيسات متعاطى المخدرات

واصلت أجهزة الوزارة جهودها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى أتوبيسات المدارس ، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظًا على أرواح طلبة المدارس.





تم تشكيل العديد من اللجان بمختلف مديريات الأمن بالتعاون مع الجهات المعنية.. للمرور على المدارس والقيام بفحص للسائقين للتأكد من خلوهم من تعاطى المواد المخدرة وفحص المركبات ومدى توافر شروط الأمن والمتانة المنصوص عليها فى قانون المرور .. كما إضطلعت اللجان بعقد لقاءات مع السائقين والمشرفين لتوعيتهم بخطورة تعاطى المواد المخدرة .





وقد أسفرت نتائج تلك الحملات على مستوى محافظات ( القاهرة – الإسكندرية – الإسماعيلية – بنى سويف – السويس – سوهاج – دمياط – كفر الشيخ – المنوفية – الفيوم – الجيزة – القليوبية – البحيرة – قنا – البحر الأحمر – الدقهلية ) بإستهداف (26) مدرسة بإجمالى فحص (550 حالة ) تبين إيجابية ( 9 حالات) من السائقين لتعاطيهم مواد مخدرة .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.