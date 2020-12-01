ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حفاظًا على أرواح الطلبة.. الداخلية تشن حملات على ٢٦ مدرسة لضبط قائدى الأتوبيسات متعاطى المخدرات

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:15 م
الكشف على سائقى الاتوبيسات
الكشف على سائقى الاتوبيسات
Advertisements
مصطفى الرماح

واصلت أجهزة الوزارة جهودها لاتخاذ  كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى أتوبيسات المدارس ، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية  للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظًا على أرواح طلبة المدارس.

 تم تشكيل العديد من اللجان بمختلف مديريات الأمن بالتعاون مع الجهات المعنية.. للمرور على المدارس والقيام بفحص للسائقين للتأكد من خلوهم من تعاطى المواد المخدرة وفحص المركبات ومدى توافر شروط الأمن والمتانة المنصوص عليها فى قانون المرور .. كما إضطلعت اللجان بعقد لقاءات مع السائقين والمشرفين لتوعيتهم بخطورة تعاطى المواد المخدرة .

 وقد أسفرت نتائج تلك الحملات على مستوى محافظات ( القاهرة – الإسكندرية – الإسماعيلية – بنى سويف – السويس – سوهاج – دمياط – كفر الشيخ – المنوفية – الفيوم – الجيزة – القليوبية – البحيرة – قنا – البحر الأحمر – الدقهلية ) بإستهداف (26) مدرسة بإجمالى فحص (550 حالة ) تبين إيجابية ( 9 حالات) من السائقين لتعاطيهم مواد مخدرة .
     

        
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت الأجهزة الأمنية  كشفت حقيقه ما تم نشره على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من مقطع فيديو لأحد الأطفال "بائع ليمون متجول" متضمنًا ادعاء الطفل المشار إليه وفاة والديه بحادث سير واضطراره للعمل لرعاية اخوته والإنفاق عليهم.

بالفحص تبين عدم صحة ما ذكره الطفل بمقطع الفيديو، وأنه وشقيقه مقيمان طرف جده لوالدته ، وأن والديه منفصلان ولا يزالان على قيد الحياة (والده "له معلومات جنائية" ويقضى عقوبة بالحبس في إحدى القضايا، ووالدته متزوجة من آخر) .

واستغل "جدهما لوالدتهما " وصايته على بعض أحفاده "من بينهم الطفل المذكور" وقام بتشغيلهم كعمالة بالأجر، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
حفاظًا على أرواح الطلبة.. الداخلية تشن حملات على ٢٦ مدرسة لضبط قائدى الأتوبيسات متعاطى المخدرات
حفاظًا على أرواح الطلبة.. الداخلية تشن حملات على ٢٦ مدرسة لضبط قائدى الأتوبيسات متعاطى المخدرات
حفاظًا على أرواح الطلبة.. الداخلية تشن حملات على ٢٦ مدرسة لضبط قائدى الأتوبيسات متعاطى المخدرات
حفاظًا على أرواح الطلبة.. الداخلية تشن حملات على ٢٦ مدرسة لضبط قائدى الأتوبيسات متعاطى المخدرات
حفاظًا على أرواح الطلبة.. الداخلية تشن حملات على ٢٦ مدرسة لضبط قائدى الأتوبيسات متعاطى المخدرات
حفاظًا على أرواح الطلبة.. الداخلية تشن حملات على ٢٦ مدرسة لضبط قائدى الأتوبيسات متعاطى المخدرات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

‪ الخط الساخن لصندوق الإدمان يتلقى شكاوى أولياء أمور الطلاب حول اشتباه تعاطى سائقي أتوبيسات المدارس للمواد المخدرة

أكثر من 6% خلال عام.. التضامن: انخفاض نسبة تعاطي المخدرات بين العاملين بالمؤسسات الحكومية لـ 1.8%

مكافحة الإدمان تكشف عدد متعاطي العقاقير المخدرة عالميا

مكافحة الإدمان: إيقاف 13 سائق حافلة مدرسية عن العمل وإحالتهم للنيابة

الكشف على 450 سائق حافلات مدرسية بينهم 13 ثبت تعاطيهم المخدرات

تكثيف حملات"مكافحة الادمان" للكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين سائقي حافلات المدارس

ترشيحاتنا

الأحمر إلى نهائي كأس مصر.. تعليق قوي من أحمد موسى بعد فوز الأهلى على الاتحاد

إسماعيل يوسف: الزمالك لا يستحق الفوز.. ولم يتناسوا نهائي أفريقيا

متى نتأكد أن مصاب كورونا تعافى تماما من الفيروس؟.. عضو اللجنة العليا للفيروسات يجيب.. فيديو

شاهد.. سكان نيويورك يطالبون إيفانكا ترامب وزوجها بمغادرة المدينة بطريقة مهينة

سامي قمصان: خسارة الزمالك أثرت على لاعبي الأهلي وهدف الاتحاد أعطانا "استفاقة"

عمرو أديب بعد فوز الأهلى على الاتحاد: ممكن يفقد نص البطولات اللى أخدها فى هذه الحالة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يواصل صحوته ويتأهل إلى نهائي كأس مصر بإقصاء الاتحاد بثنائية

أغرب دراسات الإيدز في يومه العالمي.. طريقة سهلة تحمي زوجات المصابين.. الختان كلمة السر

علاج منزلي لـ التهاب أنسجة القدم