"منمتش من إمبارح".. رد فعل الفنان محمد عبدالحليم بعد انتشار صورته على مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو

كشف الفنان محمد عبد الحليم عن حقيقة الصورة المتداولة له مع فتاة تدعي أنه في الشارع ويتسول قائلا: انا ساكن في الملك الصالح وكل يوم انزل واجلس تحت منزلي الساعة 11 صباحا لافتا الي انه مولود في المنطقة التي بها منزلة وكان يزورني فيها يوسف شعبان وسعيد صالح ويونس شلبي وعادل امام واحمد بدير .





واضاف عبد الحليم خلال لقائه في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ،: أنني اعتدت علي الجلوس في هذا المكان الذى تم التقاط الصورة بها ويوم التقاط هذه الصورة كنت اجلس ووجدت فتاة مارة ومعها مكالمة هاتفية وتضع التليفون علي اذنها فطلبت منها المجيء حتى احذرها من ان يقوم أحد بسرقة تليفونها وهي تتحدث .





واوضح عبد الحليم ،: انه قام بتحذيرها من سرقة هاتفها واكدت علي انها تعرفت عليه عند رؤيتها له وقالت له انني سعيدة برؤيتك جدا واريد ان التقط معك صورة وكشفت لها انني سوف أظهر في عمل تليفزيوني رمضان المقبل . عليهأظهر





وتابع عبد الحليم ،: انه بعد ذلك ذهب الي المنزل وفجأة ان الجميع يسئل عنه ويقومون بالاتصال به لافتا الي أنه منذ الساعة السادسة المغرب امس حتى اليوم لم ينام بسبب هذه الصورة .





وقال الفنان محمد عبد الحليم عن حقيقة الصورة المتجاولة له مع فتاه تدعي أنه في الشارع ويتسول وأكد أنني كنت في هذا اليوم تحت المنزل وفوجئت بفتاه صغيرة لا اعرفها وتتحدث عبر الهاتف وحذرتها من أن يتم سرقة هاتفها المحمول .





واستكمل الفنان محمد عبد الحليم انني أكدت لها أنه سأشارك في أعمال خلال رمضان القادم وأعطيتها رقم الهاتف الخاص بي وعندما ذهبت إلى المنزل فوجئت أن "الدنيا مقلوبة عليا".





وأشار عبد الحليم إلى أن الميزة الوحيدة من خلال الصورة التي تم تداولها هي انني شعرت "ان الناس بتحبني".





في ظل الضجة المثارة حول الفنان القدير محمد عبد الحليم، بعد أن ظهر في صورة له مع شابة ادعت خلال منشور خاص بمواقع التواصل الاجتماعي أنها التقت به بجوار النفق الملك الصالح بمنطقة الروضة بالمنيل، وأنه يعاني من حالة صحية ومعيشية سيئة لتوقفه عن الأعمال الفنية منذ فترة طويلة، التقى الدكتور "أشرف ذكي"، نقيب الممثلين بالفنان "محمد عبد الحليم"، للاطمئنان عليه وكشف حقيقة البوست المتداول مؤخرا حول الفنان القدير.





وقال نقيب الممثلين في حضور الفنان "محمد عبد الحليم" هو برفقة ابنه "أشرف عبد الحليم "بعد استقبالهم بمقر مكتبه بأكاديمية الفنون، أنه فور علمه بهذا المنشور المزيف تواصل معه للاطمئنان عليه وعلى حالته الصحية مرسلا له سيارة خاصة لاستقباله والتحدث معه بشأن ما أثير عبر السوشيال ميديا، مؤكد أن الفنان محمد عبد الحليم، اخ وصديق مقرب له وهو دائم التواصل معه بصفة مستمرة وتربطهم علاقة قوية منذ أن كان تلميذ بأكاديمية الفنون.





وأوضح الدكتور أشرف ذكي، أن كل ما هو مثار حول الفنان القدير محمد عبد الحليم ليس له أساس من الصحة حيث اعتاد الفنان الجلوس بالقرب من نفق الملك الصالح بجوار منزله كعادة يومية يواظب عليها بشكل مستمر، وأن كل ما كتب عنه في المنشورات المتداولة غير صحيح.





ومازح نقيب الصحفيين الفنان محمد عبد الحليم، قائلا أنه اعتاد على الوقوع في مقالب ينصبها الفنان القدير محمد عبد الحليم له، وكان يعتقد ان ما تم نشره أحد المقالب التي يقوم بها الفنان، ذاكرا أنه نصب للفنان محمد عبد الحليم مقلب له، وأبلغه بأن الفنان محمد صبحي قدم شكوى فيه، حيث كان حينها يقدم الفنان محمد عبد الحليم عرض مسرحي له، ليصدم من هذا الأمر الذي أعتقد أنه حقيقي بالفعل.