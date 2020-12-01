دوري أبطال أوروبا.. أتلتيكو مدريد يتقدم على بايرن ميونخ بهدف نظيف في الشوط الأول

تقدم أتلتيكو مدريد الإسباني على نظيره بايرن ميونخ الألماني بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.









جواو فيليكس أحرز الهدف الأول لأتلتيكو في الدقيقة 26 بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله ماركوس لورينتي.













وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالآتي:

في حراسة المرمى: نوبيل

خط الدفاع: سار - زوله - مبي - هيرنانديز

خط الوسط: ألابا - خافي مارتينيز - موسيالا

خط الهجوم: ليروي ساني - دوجلاس كوستا - تشوبو موتينج



أما تشكيل أتلتيكو مدريد فجاء كالآتي كما أعلنه الأرجنتيني دييجو سيميوني:

في حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: كيفين تريبير - سافيتش - خيمينيز - هيرموسو

خط الوسط: لورينتي - نيجيز - كوكي - كاراسكو

خط الهجوم: جواو فيليكس - كوريا



ويحتل بايرن ميونخ الألماني المركز الأول في المجموع برصيد 12 نقطة وضمن تأهله للدور المقبل، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 5 نقاط فقط.

وأعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.